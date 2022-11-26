Фрибет 500 рублей от БК Леон
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03.05.21 — 31.12.22
Фрибет 500 рублей
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Условия и Положения
1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок проведения бонусной программы «25 000 рублей фрибетами» (далее – «Бонусная программа»), которая проводится в рамках Программы лояльности «Бонусный кошелек» (далее – «Программа лояльности»).
1.2. Организатором Бонусной программы является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834.
1.3. Бонусная программа проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Бонусная программа проводится с 13:00 25/08/2022 г. по 23:59 31/12/2022 г. – время московское.
1.5. Бонусная программа проводится в сети Интернет.
1.6. Бонусная программа не является лотереей, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.7. Номинал каждого фрибета – 1 000 (одна тысяча) рублей.
1.8. Фрибет – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику после проверки выполнения условий данной Бонусной программы. Фрибет начисляется или списывается только при идентификации Участника согласно Правилам организации и проведения азартных игр в ООО «Леон». Фрибет не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Фрибет имеет установленный условный номинал и может быть переведен на Лицевой счет Участника только после выполнений условий Отыгрыша фрибета, установленных правилами данной Бонусной программы. После перевода на Лицевой счет сумму Бонуса (Фрибета) можно использовать для совершения одного или несколько Пари согласно Правилам Организатора.
2.1. К участию (далее – «Участник») в Бонусной программе допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.
2.2. В Бонусной программе принимают участие только те пользователи, которые:
2.2.1. Прошли регистрацию на сайте www.leon.ru, начиная с 13:00 МСК 25/08/2022 г.;
2.2.2. Подтвердили свое участие, выбрав при депозите Бонус-код «Приветственный фрибет 1 000₽» и пополнили счет в размере 500 (пятисот) рублей или более одним платежом;
2.2.3. Разместили одну одиночную и/или экспресс-ставку из двух или более прематч- или LIVE-событий в мобильной версии сайта www.leon.ru или в мобильном приложении БК Леон для iOS или Android. Учитываются только те ставки, в составе которых есть, как минимум, одно событие с коэффициентом исхода от 1.60. Минимальная сумма ставки – 500 (пятьсот) рублей.
2.3. На зачисленный депозит распространяются общие Правила вывода средств (пункт Правил «5. Выплаты выигрышей»). БК Леон оставляет за собой право на списание денежной комиссии от суммы зачисления в размере 5% в качестве возмещения убытков, в том случае, если игровая активность на счете отсутствует либо признана недостаточной при заключении пари на коэффициенты ниже 1.60.
2.4. Для получения фрибета учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. Отмененные, пересчитанные с коэффициентом 1.0 или рассчитана с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), проданные ставки (т. е. ставки с использованием опции «Продажа ставки») не учитываются.
2.5. Фрибет номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей будет зачислен на Бонусный счет Участника автоматически после подтверждения участия согласно пункту 2.2. условий данной Бонусной программы.
2.6. Участник может использовать Фрибет только в мобильной версии сайта www.leon.ru или в мобильном приложении БК Леон для iOS или Android.
2.7. Для размещения Фрибета Участнику необходимо использовать всю сумму для одной одиночной LIVE- или прематч-ставки на событие из раздела «Футбол», «Хоккей», «Теннис» или «Баскетбол» с коэффициентом исхода от 1.50 до 2.50. Учитываются только те ставки, которые были заключены и расчитаны в течение 72 часов с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет.
2.8. Если ставка, соответствующая п. 2.7. условий данной Бонусной программы, оказалась выигрышной, не была отменена, продана, пересчитана с коэффициентом 1.0 или рассчитана с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), на Бонусный счет участника поступает чистый выигрыш. Если ставка, заключенная в соответствии с п. 2.7. условий данной Бонусной программы, оказывается проигрышной, сумма Фрибета автоматически списывается с Бонусного счета участника и повторному получению не подлежит.
2.9. Для Отыгрыша фрибета Участнику необходимо разместить в мобильной версии сайта www.leon.ru или в мобильном приложении БК Леон для iOS или Android пять одиночных и/или экспресс-ставок из двух и более LIVE- или прематч-событий. В составе каждой ставки должно быть, как минимум, одно событие с коэффициентом исхода от 1.50 до 3.00. Сумма каждой ставки должна быть не менее 1 000 (одной тысячи) рублей. Учитываются только те ставки, которые были заключены и рассчитаны в течение 200 часов с момента выполнения пункта 2.6. условий данной Бонусной программы
2.10. Для Отыгрыша фрибета учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. Отмененные, пересчитанные с коэффициентом 1.0 или проданные ставки (т. е. ставки с использованием опции «Продажа ставки») не учитываются.
2.11. Для Отыгрыша фрибета учитываются только те ставки, которые были заключены на разные спортивные события. При ставках на несколько разных видов пари (например, 1Х2, Тотал, Чет/Нечет и т. д.) внутри одного и того же спортивного события учитывается только та ставка, которая была заключена и рассчитана первой. Последующие ставки, относящиеся к одному и тому же спортивному событию, не учитываются.
2.12. После выполнения условий Отыгрыша фрибета чистый выигрыш, полученный ранее с помощью Фрибета номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей, станет доступен к переводу с Бонусного счета на Лицевой счет Участника.
2.13. Участие в Бонусной программе недопустимо при совершении одиночных или экспресс-ставок в рамках одного спортивного события на несколько исходов матча с целью перекрытия всех возможных исходов матча и получения Фрибета. Такие действия будут расценены Организатором в одностороннем порядке неправомерными, Участник будет исключен из Бонусной программы.
2.14. Участие в Бонусной программе недопустимо при совершении нескольких одиночных или экспресс-ставок в рамках одного спортивного события на один и тот же исход матча с целью получения Фрибета. Такие действия будут расценены Организатором в одностороннем порядке неправомерными, Участник будет исключен из Бонусной программы.
2.15. Один Участник может получить не более двадцати пяти Фрибетов за весь период проведения Бонусной программы.
2.16. В случае обнаружения факта нарушения Участником настоящих Правил он исключается из Бонусной программы, а заключенное им пари для получения Фрибета не учитывается.
2.17. Одновременное участие в нескольких Бонусных программах подразумевает выполнение условий Бонусных программ в той же хронологической последовательности, в которой пользователь подтвердил свое участие согласно пунктам 2.2. и 2.3. условий соответствующих Бонусных программ. Если пользователь участвует в двух Бонусных программах одновременно, то в первую очередь ему необходимо выполнить условия той Бонусной программы, участие в которой было подтверждено раньше. Действия, направленные пользователем на выполнение условий второй Бонусной программы, будут учтены после выполнения условий первой Бонусной программы. Если пользователь участвует в нескольких Бонусных программах, требующих Отыгрыш бонуса или фрибета, первым активируется та Бонусная программа, ставка по которой была рассчитана первее.
2.18. Для участия в Бонусной программе один Участник может использовать только один игровой счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, ставки с таких счетов не будут учитываться при подведении результатов Бонусной программы.
2.19. Участвуя в данной Бонусной программе, Вы автоматически соглашаетесь с основными условиями и положениями ООО «Леон», а также с условиями Бонусной программы.
2.20. Надлежащим уведомлением Участников Бонусной программы о наличии дополнений (изменений) в настоящих Правилах является размещение этой информации на сайте www.leon.ru.
3.1. Фрибет начисляется на Бонусный счет Участника автоматически после получения подтверждения его участия в данной Бонусной программе. Для перевода чистого выигрыша, полученного с помощью Фрибета, с Бонусного счета на Лицевой счет Участнику необходимо выполнить условия Отыгрыша фрибета, затем перейти в личный кабинет и нажать на кнопку «Обменять» рядом с бонусным балансом.
3.2. Организатор Бонусной программы не несет ответственности:
— за неполучение Участником уведомления о победе в Бонусной программе по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;
— за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Бонусной программы, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Бонусной программы;
— в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
3.3. Участие в Бонусной программе лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
4.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Бонусной программы самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
4.2. Цели обработки персональных данных:
1) проведение Бонусной программы в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;
2) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Бонусной программы по сетям электронной связи;
3) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Бонусная программа.
4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена акция.
4.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте leon.ru.
4.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Бонусной программы не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
4.6. Организатор Бонусной программы осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.
5.1. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Бонусной программе, и все вопросы, связанные с получением Фрибета, решаются руководством Организатора. При наличии подозрений на неправомерные действия игрока Организатор также имеет право в одностороннем порядке исключить его из участия в Программе. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.
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Правила проведения Акции «Кэшбэк»1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие (далее – «Акция») носит исключительно рекламныйхарактер, не требует внесения дополнительной платы за участие.1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.1.3. В рамках текста настоящих Правил под определением «Кэшбэк» понимается следующее: расчети зачисление организатором Акции средств на фрибет-баланс участника азартной игры (участника«Акции»), в количестве, определенном в соответствии с условиями настоящих Правил. Впоследствиикаждый участник Акции вправе использовать полученный Кэшбэк для осуществления ставок насобытия в букмекерской конторе Организатора Акции.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ2.1. Лицом, организующим проведение стимулирующего мероприятия согласно настоящимПравилам, именуемым Организатор Акции, является Общество с ограниченной ответственностьюФирма «СТОМ» (ООО Фирма «СТОМ»).2.2. Место нахождения: 353733, Краснодарский край, М.Р-Н Каневской, С.П. Каневское, Ст-цаКаневская, ул. Ленина, д. 136, ком. 5/12.2.1. Почтовый адрес: 353733, Краснодарский край, М.Р-Н Каневской, С.П. Каневское, Ст-цаКаневская, ул. Ленина, д. 136, ком. 5/12.3. ОГРН 1027739014291; ИНН 7705005321; КПП 236301001.2.4. С информацией об организаторе Акции, о правилах ее проведения, порядке и размереначисления Кешбэка, сроках можно ознакомиться на сайте в сети Интернет, по адресу:https://betboom.ru/ (далее – «Сайт Акции»).3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ3.1. Акция проводится в период с «15» октября 2020 года по «31» декабря 2022 года, включительно.Срок действия Акции может быть продлен в одностороннем порядке по решению организатора.Указанные сроки включают в себя:3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с «15» октября 2020 года в течение всего срокадействия Акции;3.1.2. Срок зачисления Кэшбэка: еженедельно (каждый четверг в течение дня).4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленныенастоящими Правилами, именуются Участниками Акции.«Утверждены»Приказом № 43 от 07.10.2020г.Генерального директора ООО «Фирма СТОМ»4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,зарегистрированные в качестве участников азартной игры в букмекерской конторе ООО Фирма«СТОМ» (BetBoom) (далее – «Участники Акции»).4.3. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора, аффилированные сОрганизатором лица, члены семей сотрудников и представителей Организатора, а также работникидругих юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации ипроведению Акции, члены их семей.4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;4.4.2. Зачисления Кэшбэка на фрибет-баланс Участника Акции согласно настоящим Правилам Акции.4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получениемКэшбэка, в установленные настоящими Правилами Акции и Сайтом Акции сроки и порядке.4.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящимиПравилами и информацией, указанной на Сайте Акции. Согласие с Правилами является полным ибезоговорочным.4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующимзаконодательством РФ и настоящими Правилами.5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ5.1. Организатор Акции в праве досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, спомощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращениипроведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.5.2. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, заисключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.5.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иныеконтакты с Участниками Акции, кроме случав, предусмотренных настоящими Правилами,действующим законодательством при возникновении спорной ситуации.5.4. Организатор имеет право исключить из состава Участников Акции следующих лиц:5.4.1. Участников, несоответствующих требованиям п.п.4.2, 4.3 настоящих Правил.5.4.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ6.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Кэшбэка, лицо, должно:6.1.1. Соответствовать требованиям п.п.4.2, 4.3 настоящих Правил.6.1.2. В период, указанный в пп.3.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:— ознакомиться с настоящими Правилами проведения Акции на Сайте Акции;— осуществлять ставки (интерактивные ставки) в букмекерской конторе Организатора Акции.6.2. Размер Кэшбэка, подлежащий начислению Участнику Акции определяется в процентномотношении, на основании суммы сделанных Участником Акции ставок и количества дней в которыхбыла совершена хотя бы одна ставка (согласно данным Сайта Акции).6.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пп. 4.2, 4.3 настоящих Правил,действий, указанных в п.6.1 настоящих Правил, признается согласием на заключение договора научастие в Акции путем совершения конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий,договор между Участником Акции и ее Организатором считается заключенным.6.4. Полученный Участником Акции в период проведения Акции Кэшбэк не подлежит обналичиванию,а служит лишь для цели заключения пари на события, предлагаемые Организатором Акции.7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ7.1. Призовой фонд Акции составляет следующее:— Кэшбек в виде фрибетов, зачисляемых Организатором Акции на фрибет-баланс Участника Акции,позволяющих Участнику Акции использовать их в качестве ставок на события в букмекерской контореОрганизатора Акции (BetBoom).8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ КЭШБЭКА8.1. Расчет и зачисление Кэшбэка Участнику Акции на его фрибет-баланс в букмекерской контореОрганизатора Акции осуществляется еженедельно, согласно пункту 3.1.2 настоящих Правил.8.2. Общая сумма Кэшбэка, рассчитанная за предыдущие 180 дней, не может превышать 20% отразницы суммы ставок и выигрышей за этот период.9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ9.1 Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах ее проведения, путемразмещения соответствующей информации на Интернет – сайте: betboom.ru.10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей волей и в своем интересе, дает согласиеОрганизатору на обработку своих персональных данных (далее — ПД), на следующих условиях: ПДбудут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и небудут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и вобъеме, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, обезличивание,блокирование, уничтожение ПД.10.2. Перечень ПД Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия, имя,отчество, дата и место рождения, ИНН (при наличии).10.3. Организатор осуществляет обработку ПД Участников в строгом соответствии с ФЗ от 27.07.2006года №152-ФЗ «О персональных данных».10.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку ПД путем направленияписьменного заявления Организатору, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица,отозвавшего свои ПД.11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ11.1 Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и егосогласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.11.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,изменить или временно приостановить проведение Акции.11.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акциируководствуются действующим законодательством Российской Федерации.11.4. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции, в следующих случаях:11.4.1. Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён Участник,препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иныхобстоятельств, исключающих возможность начисления Кэшбэка.11.4.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронныхданных Акции;11.4.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнениеОрганизатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовыеэпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатораобъективные причины.11.4.4. Неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,предусмотренных настоящими Правилами.11.4.5. За действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.11.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, если в соответствии снастоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.11.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник Акции, претендующий наполучение Кэшбэка, не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящимиПравилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.11.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершениядействий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, Кэшбэкпо истечении срока Акции для его получения не начисляется.11.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
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Правила проведения Акции «Приветственный бонус»1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие (далее – «Акция») носит исключительно рекламныйхарактер, не требует внесения дополнительной платы за участие.1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ2.1. Лицом, организующим проведение стимулирующего мероприятия согласно настоящимПравилам, именуемым Организатор Акции, является Общество с ограниченной ответственностьюФирма «СТОМ» (ООО Фирма «СТОМ»), далее – Организатор.2.2. Место нахождения: 353733, Краснодарский край, М.Р-Н Каневской, С.П. Каневское, Ст-цаКаневская, ул. Ленина, д. 136, ком. 5/12.2.1. Почтовый адрес: 353733, Краснодарский край, М.Р-Н Каневской, С.П. Каневское, Ст-цаКаневская, ул. Ленина, д. 136, ком. 5/12.3. ОГРН 1027739014291; ИНН 7705005321; КПП 236301001.2.4. С информацией об организаторе Акции, о правилах ее проведения, порядке и размереначисления призов, сроках и прочих условиях, можно ознакомиться на сайте в сети Интернет, поадресу: www.betboom.ru в разделе «Акции» (далее – «Сайт Акции»).3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ3.1. Акция проводится в период с «05» мая 2021 г. до «31» декабря 2022 г. включительно. Срокдействия Акции может быть продлен в одностороннем порядке по решению Организатора.4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленныенастоящими Правилами, именуются Участниками Акции.4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18лет, зарегистрированные в качестве участников азартной игры в букмекерской конторе ООО Фирма«СТОМ» (BetBoom) (далее – «Участники Акции»).4.3. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора, аффилированныес Организатором лица, члены семей сотрудников и представителей Организатора, а также работникидругих юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации ипроведению Акции, члены их семей.4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;4.4.2. Получения призов победителями Акции согласно настоящим Правилам Акции.4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получениемпризов, в установленные настоящими Правилами Акции и Сайтом Акции сроки и порядке.4.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящимиПравилами и информацией, указанной на Сайте Акции. Согласие с Правилами является полным ибезоговорочным.4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующимзаконодательством РФ и настоящими Правилами.5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ5.1. Организатор Акции вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав висточниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение опрекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.5.2. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.5.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иныеконтакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,действующим законодательством при возникновении спорной ситуации.5.4. Организатор имеет право исключить из состава Участников Акции следующих лиц:5.4.1. Участников, несоответствующих требованиям п.п.4.2, 4.3 настоящих Правил.5.4.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ6.1. Чтобы принять участие в Акции необходимо:• зарегистрироваться на сайте betboom.ru после начала Акции,• пройти идентификацию,• внести депозит,• сделать одну или несколько ставок на сумму, равную сумме первого депозита, умноженногона 10.6.2. Учитываются ставки, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:• ставки могут быть на любые виды спорта или в любых быстрых ставках (кроме SuperLive, Теннис37, Теннис 38, Теннис 37 New, Теннис 38 New),• ставки должны быть с денежного счета,• ставки на спортивные события должны быть с коэффициентом от 1.90,• только одна (первая) ставка на одно спортивное событие.6.3. После того, как Участник выполнил все условия п. 6.1. и п. 6.2., и все ставки были рассчитаны,Участник получит на свой счет призовые фрибеты, равные сумме его первого депозита.6.4. В Акции учитываются только сыгранные ставки. Не учитываются события, по которым былпроизведен возврат, выкуп или отмена ставки.6.5. Запрещено вносить депозит с банковской карты, с которой ранее были сделаны ставки надругих аккаунтах. При обнаружении нарушения данного пункта, Участник исключается из Акции.6.6. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пп. 4.2, 4.3 настоящихПравил, действий, указанных в п.6 настоящих Правил, признается согласием на заключение договорана участие в Акции путем совершения конклюдентных действий. По итогам совершения такихдействий, договор между Участником Акции и ее Организатором считается заключенным.7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора Акции.7.2. Призы составляют фрибеты, которые Участники Акции могут использовать исключительно вкачестве ставок в букмекерской конторе Организатора Акции (BetBoom).7.3. Сумма призовых фрибетов равна сумме первого депозита Участника Акции, но не более 7000(семи тысяч) рублей.7.4. Призовые фрибеты могут быть использованы:• в любых быстрых ставках, кроме SuperLive, Теннис 37 New, Теннис 38 New,• в быстрых ставках на Теннис 37, Теннис 38 для ставок будут доступны фишки только двухнаибольших номиналов,• в любых спортивных событиях с минимальным коэффициентом 1.3 и максимальным 3.5,• в спортивных событиях минимальная сумма ставки составляет 500 фрибетов,• на одно спортивное событие можно поставить только один призовой фрибет.7.5. Выигрыш с фрибетной ставки зачисляется на денежный счет.8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ8.1. Расчет и зачисление призов Участнику Акции на его специальный счет в букмекерской контореОрганизатора Акции осуществляется в течение суток после выполнения Участником всех условий,указанных в п.6.9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ9.1 Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах ее проведения, путемразмещения соответствующей информации на Сайте Акции.10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей волей и в своем интересе, даетсогласие Организатору на обработку своих персональных данных (далее — ПД), на следующихусловиях: ПД будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящейАкции, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и вобъеме, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, обезличивание,блокирование, уничтожение ПД.10.2. Перечень ПД Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия, имя,отчество, дата и место рождения, ИНН (при наличии).10.3. Организатор осуществляет обработку ПД Участников в строгом соответствии с ФЗ от 27.07.2006года №152-ФЗ «О персональных данных».10.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку ПД путемнаправления письменного заявления Организатору, что влечет автоматическое прекращение участияв Акции лица, отозвавшего свои ПД.11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ11.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и егосогласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.11.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,изменить или временно приостановить проведение Акции.11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акциируководствуются действующим законодательством Российской Федерации.11.4. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции, в следующих случаях:11.4.1. Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключен Участник,препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иныхобстоятельств, исключающих возможность начисления призов.11.4.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронныхданных Акции;11.4.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнениеОрганизатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовыеэпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатораобъективные причины.11.4.4. Неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,предусмотренных настоящими Правилами.11.4.5. За действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.11.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, если в соответствии снастоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.11.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник Акции, претендующий наполучение призов, не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящимиПравилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.11.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершениядействий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются.11.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
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АКЦИЯ «СТРАХОВКА»
1. Мелбет проводит акцию среди своих Игроков.
2. Срок проведения акции.
Срок проведения Акции с 05.09.2022 12:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.
3. Термины и определения.
3.1. Акция – акция «СТРАХОВКА», порядок проведения которой изложен в настоящих правилах и условиях (далее –Акция). Акция не является лотереей в значении, предусмотренном Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»). ФЗ «О лотереях» не распространяет свое действие на регулирование правил проведения Акции и выдачу призов. Акция направлена на привлечение внимания к деятельности Организатора азартных игр и улучшение лояльности Игроков.
3.2. Игрок – физическое лицо, которое совокупно соответствует следующим требованиям:
1) прошедшее до момента окончания Акции регистрацию и идентификацию на сайте Организатора азартных игр или посредством Мобильного приложения Организатора азартных игр.
3.3. Участник акции — Игрок, осуществивший в период проведения Акции и в соответствии с условиями ее проведения действия, предусмотренные настоящими правилами.
4. Правила участия и проведения Акции.
4.1. Количество Участников акции не ограничено.
4.2. Участие в Акции является бесплатным. В случае нежелания участвовать в настоящей Акции Игрок может уведомить Организатора азартных игр, направив соответствующее письменное уведомление или отказаться от участия в Акции иным доступным способом.
4.3. Участником Акции может быть признан только такой Игрок, который в период проведения Акции соответствует ее требованиям, а также совершил следующие действия:
— в сроки проведения Акции, установленные в п. 2 настоящих Правил, заключил с Организатором азартных игр пари в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.
4.4. Организатор азартных игр вправе предложить Участнику акции страховку пари посредством интерфейса сайта.
Организатор азартных игр самостоятельно определяет возможность страховки пари и период времени, в который Участник акции имеет возможность воспользоваться возможностью осуществить возврат части суммы пари.
Размер части суммы пари, возврат которой может быть осуществлен, определяется Организатором азартных игр самостоятельно.
Организатор азартных игр вправе отозвать предложение по страховке пари в любое время и в отношении любых событий и пари без объяснения причин.
Организатор азартных игр имеет право признать возврат части суммы пари недействительным в случае, если:
— размер части суммы пари был указан некорректно;
— страховка пари была осуществлена после того, как стал известен исход события, на который было сделано пари;
— страховка пари ранее уже была осуществлена.
В случае признания возврата части суммы пари недействительным расчет пари производится Организатором азартных игр в соответствии с исходом события, на который было сделано пари.
Если при расчете размера части суммы пари была допущена очевидная ошибка, Организатор азартных игр вправе пересчитать размер части суммы пари в соответствии с корректными данными.
4.5. Участник акции вправе воспользоваться страховкой пари, в случае если Организатор азартных игр установил для такого пари возможность его страховки.
Страховка пари возможна только в том случае, если событие, на которое было заключено пари, не окончилось и (или) результат исхода, на который было заключено пари, еще не определен.
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АКЦИЯ «РЕАЛЬНЫЙ КЕШБЭК»
1. МЕЛБЕТ (Организатор азартных игр) проводит акцию среди своих Игроков, направленную увеличение активности Игроков, увеличении лояльности Игроков и привлечение внимания к деятельности Организатора азартных игр посредством розыгрыша призов.
2. Срок проведения акции.
Срок (период) проведения Акции с 20.11.2022 10:00 (UTC + 3) до 18.12.2022 20:00 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.
3. Термины и определения.
3.1. Акция – акция «РЕАЛЬНЫЙ КЕШБЭК», порядок проведения которой изложен в настоящих правилах и условиях (далее – Акция). Акция не является лотереей в значении, предусмотренном Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»). ФЗ «О лотереях не распространяет свое действие на регулирование правил проведения Акции и выдачу призов, если таковые предусмотрены правилами Акции.
3.2. Игрок – физическое лицо, которое совокупно соответствует следующим требованиям:
1) прошедшее до момента окончания Акции регистрацию и идентификацию на сайте Организатора азартных игр или посредством Мобильного приложения Организатора азартных игр;
2) совершившее в период проведения Акции интерактивные ставки посредством сайта или мобильных приложений Организатора азартных игр в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей в букмекерской конторе, правилами букмекерской конторы, заключившее пари, совершившее иные правомерные и соответствующие требованиями настоящей Акции действия, в результате которых ОСП (общая сумма проигрыша) такого лица, рассчитанная в соответствии с настоящими Правилами, составила за Расчетный период не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3.3. Участник акции — Игрок, осуществивший в период проведения Акции и в соответствии с условиями ее проведения, действия, предусмотренные настоящими правилами, и признанный Организатором азартных игр по своему усмотрению соответствующим требованиям, установленным настоящими Правилами и Правилами приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей в букмекерской конторе, правилами букмекерской конторы.
3.4. Реальный Кешбэк – бонусная сумма, рассчитываемая и учитываемая Организатором азартных игр и, в случаях и порядке, установленными правилами, конвертируемая и зачисляемая на основной счет Участника акции в размере, сроки и под условиями, установленными настоящими Правилами акции (далее – Кешбэк).
Кешбэк рассчитывается в условных единицах, где 1 единица эквивалентна 1 рублю.
Кешбэк не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Сумма Кешбэка не может быть завещана, подарена, передана иным лицам по любым основаниям, а может быть использована только в соответствии с настоящими Правилами. Участник акции не вправе требовать никакой компенсации или перерасчета сумм Кешбэка в случае несогласия с условиями расчета и начисления Кешбэка. Участник акции не имеет права требовать предоставления иных способов использования Кешбэка.
3.5. Расчетный период – период проведения Акции.
3.6. ОСП – общая сумма проигрыша Игрока за Расчетный период, рассчитываемая по формуле: Сис – Св – Сос – Сп, где:
Сис – сумма всех интерактивных ставок, совершенных за Расчетный период Игроком посредством сайта (мобильного приложения) Организатора азартных игр;
Св – сумма всех выигрышей, выплаченных Организатором азартных игр Игроку в Расчетном периоде;
Сос – размер остатка средств на основном счете Игрока на момент окончания Расчетного периода;
Сп – сумма всех сумм пари Игрока, не рассчитанных на момент окончания Расчетного периода.
При этом значение ОСП должно быть положительным в результате расчета и быть не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
4. Правила расчета Кешбэка и начисления.
4.1. Сумма Кешбэка рассчитывается по формуле: ВИП* 2%, где:
ВИП – валовый игровой показатель Участника акции за Расчетный период, рассчитываемая по формуле: ВИП = Ссп — Свс, где:
Ссп — совокупность сумм пари Участника акции, совершенных за Расчетный период и соответствующих требованиям, установленным п. 5.3. настоящих Правил.
Свс — Совокупность сумм, зачисленных на основной счет игрока по результатам пари за Расчетный период, признанных Организатором азартных игр выигрышными и соответствующих требованиям, установленным п. 5.3. настоящих Правил.
При этом значение ВИП должно быть положительным в результате расчета и быть не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
4.2. Участник акции, которому может быть рассчитан Кешбэк, должен быть признан Организатором азартных игр ее победителем, что определяется по усмотрению Организатора азартных игр.
После расчета суммы Кешбэка бонусные единицы суммы Кешбэка могут быть, по усмотрению Организатора азартных игр, конвертированы и зачислены на основной счет Участника акции в течение 3 рабочих дней с даты проведения расчета Кешбэка.
Участник акции, которому по решению Организатора азартных игр, было отказано в расчете сумм Кешбэка и начислении сумм на основной счет, не вправе оспаривать такое решение.
Организатор азартной игры вправе по своему усмотрению производить расчет, конвертацию Кешбэка и начисление на основной счет Участника акции частями.
4.3. Участник акции вправе использовать средства, зачисленные на основной счет только теми способами, которые установлены Правилами приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей в букмекерской конторе, правилами букмекерской конторы. Организатор азартных игр вправе по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия по использованию сумм Кешбэка, а также сумм, зачисляемых на основной счет.
5. Правила участия и проведения Акции.
5.1. Количество Участников Акции не ограничено.
5.2. Участие в Акции является бесплатным. В случае нежелания участвовать в настоящей Акции Игрок может уведомить Организатора азартных игр, направив соответствующее письменное уведомление или отказаться от участия в Акции иным доступным способом.
5.3. Участником Акции становится Игрок, который в период проведения Акции соответствует ее требованиям, а также в период срока проведения Акции, установленного в п. 2 настоящих правил Акции, заключил с Организатором азартных игр пари, соответствующие следующим критериям:
1) исход спортивного соревнования, который является предметом пари, должен быть одним из исходов матчей по футболу, проводимых в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года;
2) исход (или исходы) матчей по футболу, проводимых в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года, являющиеся предметом одного пари, предусмотренного п. 5.3. настоящих Правил, не должен (не должны) быть предметом других пари, предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил. В случае, если исход (исходы) матчей по футболу, проводимых в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года, являются предметами двух и более пари, заключенных Игроком в целях исполнения условий участия в настоящей Акции, такие пари не идут в зачет для целей признания Игрока, выполнившим условия участия в Акции;
3) пари должны быть вида «одинар» либо «экспресс», при этом пари вида «экспресс» идут в зачет для целей признания Игрока, выполнившим условия участия в Акции, только в том случае, если все исходы, которые являются предметом такого пари, являются исходом спортивных соревнований-матчей по футболу, проводимых в рамках Чемпионата мира по футболу 2022 года;
6) расчет пари должен быть осуществлен не позднее 19.12.2022 00:00 (UTC + 3);
8) пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;
9) пари не застраховано Игроком;
10) пари заключено на собственные средства Игрока без использования бонусов, бонусных ставок, фрибетов, ставок с использованием промокодов и иных акций или индивидуальных бонусных предложений, позволяющих заключить пари без использования или с частичным использованием собственных средств Игрока;
11) по результатам заключения пари за Расчетный период этом значение ВИП должно быть положительным в результате расчета и быть не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Организатор азартных игр не обязан признавать Игрока, выполнившего условия участия в Акции, победителем и вправе отказать любому Игроку в участии в Акции по своему усмотрению и без объяснения причин.
5.4. По решению Организатора азартных игр, Игроки, выполнившие условия участия в Акции и соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам акции, могут быть признаны ее победителями по результатам ее проведения.
5.5. Определение победителей будет произведено в период до 15.01.2022 23:59 (UTC + 3).
5.6. Начисление Кешбэка победителям будет осуществлено в период до 15.01.2022 23:59 (UTC + 3).
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АКЦИЯ «БОНУС НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ»
1. Мелбет проводит акцию среди своих Игроков и дает им возможность получить поощрительные призы по результатам участия в акции.
2. Срок проведения акции.
Срок проведения Акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.
3. Термины и определения.
3.1. Акция – акция «БОНУС НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ», порядок проведения которой изложен в настоящих правилах и условиях (далее –Акция). Акция не является лотереей в значении, предусмотренном Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»). ФЗ «О лотереях не распространяет свое действие на регулирование правил проведения Акции и выдачу призов. Акция направлена на проведение розыгрыша поощрительных призов среди Участников акции и привлечение внимания к деятельности Организатора азартных игр.
3.2. Игрок – физическое лицо, которое совокупно соответствует следующим требованиям:
1) прошедшее до момента окончания Акции регистрацию и идентификацию на сайте Организатора азартных игр или посредством Мобильного приложения Организатора азартных игр;
2) с момента регистрации и до момента начала Акции не совершившее ни одной интерактивной ставки посредством сайта или мобильных приложений Организатора азартных игр в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.
3.3. Участник акции — Игрок, осуществивший в период проведения Акции и в соответствии с условиями ее проведения, действия, предусмотренные настоящими правилами.
4. Призы.
4.1. Количество поощрительных призов (подарков) определяется в период проведения акции и составляет не более 1 (одного) поощрительного приза на одного Участника акции, осуществившего все предусмотренные условиями Акции действия, соответствующего всем иным требованиям и признанного победителем.
4.2. Поощрительный приз: Бонусная сумма в размере 100 % (сто процентов) от суммы первой интерактивной ставки не менее 1000 рублей, совершенной Игроком в период проведения Акции, но в любом случае не более суммы равной 15 000 (пятнадцати тысячам) единиц, где 1 единица эквивалентна 1 рублю (далее – Бонус).
Бонус не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Бонусная сумма, начисленная на бонусный счет Игрока по результатам Акции, может быть использована Участником акции-победителем только в соответствии с настоящими Правилами.
В случае, если Участник акции-победитель осуществил все действия по отыгрышу Бонуса в соответствии с Правилами Отыгрыша, то по решению Организатора азартных игр Участнику акции-победителю на его игровой счет может быть начислена сумма, равная остатку на Бонусном счете в момент исполнения условий отыгрыша, но в любом случае не более 15 000 рублей (Отыгранная сумма).
В случае, если в момент выполнения условий отыгрыша на бонусном счету находится сумма более 15 000 (пятнадцати тысяч) единиц, сумма превышения Бонуса аннулируется без каких-либо компенсаций.
До признания Организатором азартных игр соответствующими условиям акции пари, заключенных Участником акции-победителем с использованием Бонуса, Отыгранная сумма не может быть переведена на его основной счет.
Для отыгрыша Бонуса Участник акции-победитель обязан с использованием средств с игрового счета соблюсти Условия Отыгрыша – заключить на сайте Организатора азартных игр пари с использованием средств с игрового счета на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 25 раз в течение 5 (пяти) дней с момента начисления Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется без каких-либо компенсаций.
Для соблюдения Правил Отыгрыша учитываются только пари вида «экспресс» в линии или лайве в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:
— количество событий, входящих в пари, должно быть не менее 3;
— исход каждого из событий, входящих в пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,6;
— все исходы, в отношении которых было заключено пари, должны быть исходами отличных друг от друга событий следующих видов спорта: Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Дартс, Футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей на льду, Настольный теннис, Теннис, Волейбол;
— коэффициент выигрыша не должен быть пересчитан до значения «1»;
— пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;
— пари не продано Игроком.
В случае заключения Участником акции с использованием средств с игрового счета пари, не удовлетворяющего Условиям Отыгрыша, оно не учитывается при определении соблюдения факта соблюдения Условий Отыгрыша.
В случае предоставления Бонуса Участник акции-победитель вправе использовать его с целью увеличения размера средств на Бонусном счете исключительно для заключения с Организатором азартных игр пари вида «экспресс» в линии или лайве в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:
— количество событий, входящих в пари, должно быть не менее 3;
— исход каждого из событий, входящих в пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,6;
— все исходы, в отношении которых было заключено пари, должны быть исходами отличных друг от друга событий следующих видов спорта: Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Дартс, Футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей на льду, Настольный теннис, Теннис, Волейбол;
— пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;
— пари не продано Игроком.
В случае проигрыша пари, заключенного с использованием всей суммы Бонуса, Бонус аннулируется без каких-либо компенсаций.
В случае если для заключения пари была использована часть средств с Бонусного счета и такое пари было рассчитано проигрышем, то эта часть средств с Бонусного счета аннулируется без каких-либо компенсаций и не подлежит возврату на бонусный счет.
В случае выигрыша пари, заключенного с использованием Бонуса, сумма средств на бонусном счете увеличивается на произведение суммы Бонуса, использованной для заключения пари, на коэффициент заключенного пари.
При проигрыше пари, расчете пари по коэффициенту 1 (один) или коэффициенту ниже, чем указано в требованиях к пари, отказе от пари, признании пари недействительным по любым основаниям, предусмотренным Правилами БК, пари не идет в зачет.
5. Бонусные коды (Промокоды)
5.1. Максимальный размер Бонусной суммы и Отыгранной суммы, установленный пунктом 4.2 правил Акции в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) единиц\рублей может быть увеличен при использовании Игроком Бонусного кода или Эксклюзивного бонусного кода (далее – Промокоды, Эксклюзивные промокоды).
5.2. При регистрации на сайте Организатора азартных игр Игрок, желающий принять участие в акции, вправе указать любой известный Игроку Промокод или Эксклюзивный промокод в поле «промокод». В случае указания Игроком при регистрации действующего Прокомода, срок действия которого не истек и который не был аннулирован Организатором азартных игр, Максимальный размер Бонусной суммы и Отыгранной суммы для Участника акции может быть увеличен до суммы, превышающей 15 000 (пятнадцать тысяч) единиц\рублей. Увеличенные максимальные размеры Бонусной суммы и Отыгранной суммы устанавливаются Организатором азартных игр по своему усмотрению для каждого Промокода или Эксклюзивного промокода, но не могут быть менее установленных в пункте 4.2. правил Акции.
5.3. При использовании Промокода максимальный размер Бонусной суммы и Отыгранной может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) единиц\рублей, но в любом случае не может превышать 27 000 (двадцать семь тысяч) единиц\рублей. Одновременно может действовать неограниченное количество Промокодов.
5.4. При использовании Эксклюзивного промокода максимальный размер Бонусной суммы и Отыгранной суммы может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) единиц\рублей, но в любом случае не может превышать 36 000 (тридцать шесть тысяч) единиц\рублей. Одновременно может действовать не более 3 трех Эксклюзивных промокодов.
6. Правила участия и проведения Акции.
6.1. Количество Участников Акции не ограничено.
6.2. Участие в Акции является бесплатным. В случае нежелания участвовать в настоящей Акции Игрок может уведомить Организатора азартных игр, направив соответствующее письменное уведомление или отказаться от участия в Акции иным доступным способом.
6.3. Участником Акции становится Игрок, который в период проведения Акции соответствует ее требованиям, а также совершил следующие действия:
— в сроки проведения Акции, установленные в п. 2 настоящих Правил, совершил первую с момента регистрации и идентификации интерактивную ставку в размере не менее 1000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.
6.4. Победителями акции могут быть признаны Участники акции, совершившие указанные в п. 6.3. действия, признанные Организатором азартных игр соответствующими ее условиям и требованиям. Признание Участника победителем производится Организатором азартных игр по своему усмотрению.
6.5. Предоставление призов победителям будет осуществлено в период проведения Акции.
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Условия проведения акции «Фрибет 1 000 рублей»
1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43 к. 3, этаж 1 пом. II ком. 80.
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru/.
1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://www.pari.ru/pages/welcomebonus.
1.5. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.
1.6. «Фрибет» – сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.
2.1. Сроки проведения Акции — с 22 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года (GMT+3) включительно.
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях осуществляется на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/pages/welcomebonus.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора – https://www.pari.ru/, либо в официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/.
3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4.1. В период проведения Акции потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.
4.1.1. Воспользоваться предложением можно 1 (один) раз, в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента регистрации.
4.2. В период проведения настоящей Акции для получения Участником Акции на игровой счет Фрибета в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей (далее – «Фрибет») Участнику Акции
необходимо выполнить все условия настоящей Акции:
4.2.1. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 1000 рублей в течение 14 (четырнадцати) дней с момента регистрации;
4.2.2. Заключить со своего аккаунта одно или более пари на общую сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей в течение 7 (семи) дней с момента регистрации;
4.3. Срок действия Фрибета – 14 (четырнадцать) дней с момента его получения.
4.4. В учёте общей суммы пари, описанных в п.4.2.2 не принимают участия:
4.4.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа пари» (досрочная выплата);
4.4.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;
4.4.3. пари, заключенные посредством размещения Фрибета;
4.4.4. пари, заключенные посредством размещения беспроигрышного пари;
4.4.5. не рассчитанные пари;
4.4.6. пари, заключенные в разделе Быстрые игры.
4.5. В течение 72 часов после расчета пари, заключенного посредством заключения пари на спортивные события с использованием Фрибета, на игровой счет Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.
4.6. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00, выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на игровой счет не осуществляется.
4.7. В случае, если Участник Акции после получения Фрибета не использовал его в течение срока действия Фрибета, сумма Фрибета автоматически списывается с игрового счета Участника.
4.8. Сумма Фрибета размещается посредством одного пари.
4.9. В случае выигранного пари, заключенного, посредством Фрибет, Участник Акции имеет право совершить вывод денежных средств, выполнив все условия настоящей акции.
4.10. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.
4.11. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.
4.12. Настоящая Акция несовместима с акциями, требующими активации промокода в процессе регистрации; при активации промокода в процессе регистрации Участнику предоставляется акция, которая соответствует активированному промокоду и в этом случае акция «Фрибет 1000 рублей» не предоставляется.
5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице — https://www.pari.ru/pages/welcomebonus.
5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
6.1. Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.
6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.
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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ»
(публичная оферта)
Редакция с изменениями, вступившими в силу 18 октября 2022 года
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящих Правил Программы лояльности (далее – «Правила») и его готовность стать Участником. В целях настоящей Программы лояльности Акцептом признаются действия Клиента, соответствующего условиям участия в Программе лояльности, по первому после регистрации в качестве Клиента внесению денежных средств в целях осуществления Ставки/Интерактивной ставки в размере не менее 500 (пятисот) рублей в период для совершения Акцепта, предусмотренный Программой лояльности. Акцепт может быть совершен Клиентом следующим способом:
внесение денежных средств в целях совершения Ставки в одном из Пунктов приема ставок FONBET. При этом в случае совершения Акцепта данным способом Клиент становится Участником Программы лояльности в Пунктах приема ставок Букмекерской конторы FONBET и принимает участие в Программе лояльности путем совершения Ставок и заключения Пари в Пунктах приема ставок FONBET, за исключением участия в Мероприятиях, которое может осуществляться любым способом вне зависимости от способа совершения Акцепта;
внесение денежных средств, в том числе электронных денежных средств, передаваемых с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов Организатору по поручениям Клиентов, в целях совершения Интерактивной ставки на Сайте или в Мобильном приложении FONBET. При этом в случае совершения Акцепта данным способом Клиент становится Участником Программы лояльности на Сайте и в Мобильном приложении FONBET и принимает участие в Программе лояльности путем совершения Интерактивных ставок и заключения Пари на Сайте или в Мобильном приложении FONBET, за исключением участия в Мероприятиях, которое может осуществляться любым способом вне зависимости от способа совершения Акцепта.
С даты вступления в силу настоящей редакции Правил Участник вправе принять участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении путем совершения Акцепта в следующих случаях:
если Клиент до вступления в силу настоящей редакции Правил уже совершал Акцепт путем внесения денежных средств в целях совершения Ставки в одном из Пунктов приема ставок FONBET и выполнил условия получения всех Бонусов (Фрибетов) Программы лояльности в соответствии с пунктом 3.5 Правил, такой Клиент вправе принять участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении при условии повторного совершения Акцепта путем внесения денежных средств, в том числе электронных денежных средств, передаваемых с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов Организатору по поручениям Клиентов, в целях совершения Интерактивной ставки на Сайте или в Мобильном приложении;
в случае если Клиент до даты вступления в силу редакции Правил не был зарегистрирован в Букмекерской конторе FONBET и не совершал Акцепт ни одним из способов, указанных в настоящих Правилах, то такой Клиент вправе принять участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении (как последовательно, так и одновременно) путем совершения Акцепта двумя способами.
«Бонусы» – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности и Приложениями к ним. Бонусы начисляются или списываются только при идентификации Клиента согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Фрибеты» – вид Бонусов, начисляемых Участнику в рамках Программы лояльности. Фрибеты не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут расцениваться в качестве таковых. Фрибеты имеют различный условный номинал и могут быть использованы Участником для заключения Пари согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». В случае выигрыша Участника в таком Пари расчет выигрыша осуществляется исходя из суммы условного номинала Фрибета согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» за вычетом суммы условного номинала использованного Фрибета. Один Фрибет можно использовать для заключения одного Пари. Приложениями к Программе лояльности или правилами Мероприятий может быть предусмотрено предоставление Участникам иных видов Бонусов с указанием их существенных характеристик, условий их начисления и использования Участниками.
«Договор об участии в Программе лояльности» – договор публичной оферты об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого изложены в Правилах.
«Злоупотребление правами» – любые недобросовестные действия Участника Программы лояльности, в том числе направленные на накопление максимального количества Бонусов на счете Участника без фактического участия в азартных играх или использование/попытки использования Бонусов способами, противоречащими Правилам.
«Интерактивная ставка» – денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов Организатору по поручениям Клиентов и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Клиент» – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное в Букмекерской конторе FONBET в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Мероприятия» – дополнительные маркетинговые мероприятия, проводимые Организатором и/или уполномоченными Организатором лицами в рамках Программы лояльности, направленные на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, предусматривающие начисление Бонусов по основаниям и на условиях, устанавливаемых правилами таких маркетинговых мероприятий.
«Мобильное приложение» – официальное мобильное приложение Организатора «Фонбет – ставки на спорт» – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах и предоставляющее возможность совершения Интерактивных ставок и участия в Пари в Букмекерской конторе FONBET.
Если иное прямо не указано в Правилах, Приложениях к Программе лояльности или правилах Мероприятий, действия, совершенные в рамках Программы лояльности в Мобильном приложении FONBET, приравниваются в целях Правил к действиям, совершенным на Сайте.
«Организатор Программы лояльности» или «Организатор» – организатор азартных игр в букмекерской конторе: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ФОНКОР», ОГРН 1147746836203, ИНН 7726752148, КПП 770301001, адрес: 142200, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, площадь Ленина, дом 4, этаж 2, помещение 18, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах от 10 октября 2014 года № Л027-00108-77/00395494 (далее также – «Букмекерская контора FONBET»).
«Отыгрыш», «Отыгрыш Бонуса (Фрибета)» – достижение определенной условиями Правил Программы лояльности или Приложениями к ним общей суммы Ставок/Интерактивных ставок, которые необходимо совершить Участнику для получения очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности.
«Пари» – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого Клиентом с Организатором в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР», зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Правила организации деятельности ООО „ФОНКОР“» – Правила организации деятельности ООО «ФОНКОР» (правила азартных игр, приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей), размещенные на Сайте.
«Приложения к Программе лояльности» – регламентирующие документы, являющиеся неотъемлемыми частями Правил Программы лояльности, содержащие дополнительные основания начисления Бонусов в рамках Программы лояльности и в период ее проведения и/или существенные условия проводимых Организатором Мероприятий.
«Программа лояльности „15 000 рублей новым клиентам“» (далее также – «Программа лояльности») – это программа начисления Бонусов и порядок их использования для заключения Пари с Организатором (Букмекерской конторой FONBET). Участие в Программе лояльности доступно только Клиентам Букмекерской конторы FONBET.
«Процедура аннулирования бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами, без возможности заключения Участником Пари.
«Процедура начисления бонусов» – процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности и Приложениями к ним.
«Процедура списания бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности на основании их использования Участником для заключения Пари в соответствии с Правилами.
«Пункты приема ставок FONBET» или «ППС» – Пункты приема ставок Букмекерской конторы FONBET, принимающие участие в Программе лояльности, то есть предоставляющие возможность совершения Акцепта, а также осуществления Ставок и заключения Пари в целях начисления/списания Бонусов в рамках Программы лояльности, а именно все Пункты приема ставок Букмекерской конторы FONBET.
«Сайт» – официальный сайт Организатора Программы лояльности, расположенный в сети Интернет по адресу www.fon.bet.
«Система учета бонусов Программы лояльности» – совокупность учетных и информационных данных о количестве начисленных/списанных Бонусов Участников Программы лояльности.
«Ставка» – денежные средства, передаваемые Клиентом (участником азартной игры) Организатору (за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с Правилами Программы лояльности Интерактивной ставкой) и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Участник Программы лояльности» или «Участник» – физическое лицо, соответствующее требованиям Правил, имеющее намерение совершать Ставки/Интерактивные ставки в Букмекерской конторе FONBET и заключать Пари с Организатором, которое выразило свое намерение участвовать в Программе лояльности в соответствии с Правилами путем совершения Акцепта. Становясь Участником Программы лояльности, Клиент выражает безусловное согласие со всеми условиями Правил Программы лояльности, а также дает согласие на получение рекламных, маркетинговых и других информационных материалов, в том числе по предоставленному Участником Организатору номеру мобильного телефона и/или адресу электронной почты.
«Учетная запись Участника» – совокупность данных и информации в Системе учета бонусов Программы лояльности о количестве начисленных Участнику Бонусов и возможности их использования для заключения Пари. Такая учетная запись Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности приравнивается к виртуальной бонусной карте Программы лояльности. Информацию о количестве начисленных Участнику за совершение в рамках Программы лояльности Ставок/Интерактивных ставок и доступных к использованию для заключения Пари Бонусов Участник может узнать в специальном разделе Сайта/Мобильного приложения FONBET (Личном кабинете) или в Пунктах приема ставок FONBET соответственно в зависимости от способа совершения Участником Акцепта.
1.1. Настоящие Правила отражают условия участия в Программе лояльности, порядок начисления и списания Бонусов в рамках Программы лояльности, размещены на Сайте, являются публичным предложением Организатора о заключении Договора об участии в Программе лояльности и действуют для любого присоединившегося к ним путем совершения Акцепта, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Программа лояльности направлена на увеличение активности Клиентов в использовании услуг Организатора, предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в использовании услуг Организатора, по основаниям, установленным в Правилах Программы лояльности, Приложениях к ним и правилах Мероприятий.
1.3. В соответствии с Программой лояльности Организатор предлагает всем заинтересованным лицам, соответствующим условиям Программы лояльности, заключить с Организатором Договор об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого, в том числе предмет, порядок и условия начисления и использования Бонусов, определены в Правилах.
1.4. Предметом Договора об участии в Программе лояльности является участие Клиента в Программе лояльности, в соответствии с которой Организатором осуществляется начисление Бонусов за совершение Участником действий, установленных Правилами, и выполнение условий получения Бонусов, а также получение Участником возможности использования начисленных Бонусов.
1.5. Лицу, имеющему намерение принять участие в Программе лояльности, необходимо совершить Акцепт в установленный в Правилах срок.
1.6. В рамках Программы лояльности Участники имеют возможность получать Бонусы с целью использования их для заключения Пари с Организатором.
1.7. Срок действия настоящей Программы лояльности и совершения Акцепта – с 07.04.2022 по 31.12.2023.
1.8. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе лояльности (Акцепт), Клиент безоговорочно подтверждает, что он ознакомился с Правилами, принимает условия участия в Программе лояльности в полном объеме, согласен с ними и обязуется их соблюдать в течение всего срока участия в Программе лояльности.
1.9. При проведении Организатором Мероприятий порядок и условия начисления/списания Бонусов могут быть дополнены и/или изменены Организатором, в таком случае Договор об участии в Программе лояльности действует вместе с правилами таких Мероприятий, оформленными со ссылкой на Программу лояльности и являющимися после их утверждения неотъемлемыми частями Программы лояльности.
1.10. Организатор информирует Клиентов и Участников о проведении Мероприятий путем размещения соответствующих сообщений на Сайте/в Мобильном приложении или путем размещения соответствующей информации в Пунктах приема ставок FONBET.
2.1. Участниками Программы лояльности не могут быть лица, не достигшие возраста 18 лет, и/или лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором.
2.2. Участниками Программы лояльности не могут быть Клиенты, осуществлявшие ранее даты начала действия настоящей Программы лояльности внесение (в том числе однократное) денежных средств в целях совершения Ставок в ППС или Интерактивных ставок на Сайте или в Мобильном приложении Организатора, если иное прямо не указано в настоящих Правилах, а также за исключением участия в Мероприятиях, если в правилах таких Мероприятий предусмотрены иные требования к участникам, отличные от требований, установленных в настоящих Правилах.
2.3. В Программе лояльности может участвовать только один Участник на одну семью, одну локальную сеть, один IP-адрес, один компьютер или мобильное устройство. Все Бонусы, начисленные за совершение действий с нарушением указанных в настоящем пункте условий (в том числе за совершение Интерактивных ставок с одного и того же IP-адреса, компьютера или мобильного устройства разными Участниками), аннулируются во всех Учетных записях, созданных с нарушением указанных условий.
2.4. При совершении Акцепта в установленный для Акцепта срок согласно Правилам Программы лояльности Клиент становится Участником Программы лояльности. Совершая действия, направленные на участие в Мероприятиях, установленные правилами таких Мероприятий, Клиент становится Участником Программы лояльности, приобретая право на начисление Бонусов только по основаниям, установленным правилами таких Мероприятий.
2.5. Участник Программы лояльности получает Бонусы, заключая Пари с Организатором на условиях, указанных в Правилах, или по иным основаниям в рамках правил Мероприятий.
3.1. Начисление Бонусов Участникам осуществляется Организатором по основаниям, в порядке и сроки, определенные Организатором и изложенные в Правилах Программы лояльности.
3.2. Бонусы могут иметь различный условный номинал, который устанавливается Организатором.
3.3. В рамках основной механики Программы лояльности возможно получить не более 30 (тридцати) Бонусов (Фрибетов) условным номиналом 500 (пятьсот) рублей за весь срок действия Программы лояльности. Сумма условных номиналов всех Бонусов (Фрибетов), которые возможно получить в рамках основной механики Программы лояльности, не превышает 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
3.4. Начисление Участникам Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности осуществляется при выполнении Участником условий Отыгрыша соответствующего Бонуса (Фрибета). При этом общая максимальная сумма номиналов Бонусов (Фрибетов), которую может получить соответствующий Участник в рамках Программы лояльности, определяется исходя из суммы первой Ставки/Интерактивной ставки, совершенной Участником, путем ее округления (при необходимости) в большую сторону до суммы, кратной 500 (пятистам) рублям. Например, если сумма первой Ставки/Интерактивной ставки Участника составила 1300 (одну тысячу триста) рублей, то максимальная сумма номиналов Бонусов (Фрибетов), которую может получить такой Участник в рамках Программы лояльности, составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей. При этом в случае если сумма первой Ставки/Интерактивной ставки Участника составляет более 10 000 (десяти тысяч) рублей, то максимальная сумма номиналов Бонусов (Фрибетов), которую может получить Участник в рамках основной механики Программы лояльности, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
3.5. Условные номиналы и необходимая сумма Ставок/Интерактивных ставок для получения каждого из Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности:
|Порядковый номер
Бонуса (Фрибета)
|Условный номинал Бонуса (Фрибета) ×
количество Бонусов (Фрибетов)
|Сумма Отыгрыша каждого
из указанных Бонусов (Фрибетов)
в отдельности
|1
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|2
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|3
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|4
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|5
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|6
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|7
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|8
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|9
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|10
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|11
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|12
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|13
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|14
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|15
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|16
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|17
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|18
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
3.6. Расчет начисления Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности исходя из суммы первой Ставки/Интерактивной ставки Участника:
|Сумма первой Ставки/Интерактивной ставки
Участника при совершении Акцепта
|Общая сумма Отыгрыша
Бонуса (Фрибета)
|Количество Бонусов (Фрибетов)
номиналом 500 рублей
|500 рублей
|5000 рублей
|1
|501–1000 рублей
|10 000 рублей
|2
|1001–1500 рублей
|15 000 рублей
|3
|1501 –2000 рублей
|20 000 рублей
|4
|2001–2500 рублей
|25 000 рублей
|5
|2501–3000 рублей
|30 000 рублей
|6
|3001–3500 рублей
|35 000 рублей
|7
|3501–4000 рублей
|40 000 рублей
|8
|4001–4500 рублей
|45 000 рублей
|9
|4501–5000 рублей
|50 000 рублей
|10
|5001–5500 рублей
|55 000 рублей
|11
|5501–6000 рублей
|60 000 рублей
|12
|6001–6500 рублей
|65 000 рублей
|13
|6501–7000 рублей
|70 000 рублей
|14
|7001–7500 рублей
|75 000 рублей
|15
|7501–8000 рублей
|80 000 рублей
|16
|8001–8500 рублей
|85 000 рублей
|17
|8501–9000 рублей
|90 000 рублей
|18
|9001–9500 рублей
|95 000 рублей
|19
|9501–10 000 рублей
|100 000 рублей
|20
|10 001 рубль и больше
|200 000 рублей
|30
3.7. Срок выполнения условий получения всех Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности согласно пунктам 3.5 и 3.6 Правил ограничен и составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты совершения Участником Акцепта.
3.8. Для учета Ставки/Интерактивной ставки в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) размер коэффициента такой Ставки/Интерактивной ставки должен составлять от 1.50. Для Ставок/Интерактивных ставок типа «система» (согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР») коэффициент каждого из событий должен составлять от 1.50.
3.9. Для учета Ставки/Интерактивной ставки в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) учитывается факт заключения Пари, за исключением Пари видов «фора» и «тотал», совершенных по ходу матча (Пари на Live-события) и при заключении которых Клиент соглашается на возможное изменение коэффициентов или параметров Ставки/Интерактивной ставки на момент расчета Пари, согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». Учет таких Пари осуществляется только после расчета Пари. Если расчет соответствующего Пари произведен с коэффициентом от 1.50, то такое Пари учитывается в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности.
Пари типа «экспресс» и «система» согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР», содержащие более одного Пари одновременно и включающие хотя бы одно из Пари, указанных выше, также учитываются только после расчета Пари в зависимости от итогового суммарного коэффициента расчета всего Пари. Таким образом, если расчет одного из Пари был произведен с коэффициентом 1.00, но итоговый суммарный коэффициент всего Пари типа «экспресс» составил больше 1.50, то Пари учитывается в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности. Если же итоговый суммарный коэффициент составил менее 1.50, то все такое Пари типа «экспресс» или «система» не учитывается в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета).
3.10. Для учета в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) засчитываются все виды Пари, за исключением Пари на лотереи, согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». Проданные согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» Пари также учитываются в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета).
3.11. В случае если одним и тем же Участником будет заключено несколько Пари на противоположные по значению исходы одного и того же события, то в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности учитывается только сумма Ставки/Интерактивной ставки в рамках Пари, заключенного первым по времени. Суммы Ставок/Интерактивных ставок всех последующих Пари, заключенных на противоположные по значению исходы того же события, не учитываются в целях Программы лояльности. В исключительных случаях Организатор на свое усмотрение может принять решение засчитать сумму Ставки/Интерактивной ставки в рамках таких последующих Пари на противоположные исходы того же события в целях Программы лояльности в зависимости от конкретного события, в рамках которого заключается Пари.
3.12. Если событие, в рамках которого было заключено соответствующее Пари, было отменено или перенесено, то такое Пари может быть учтено или не учтено в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности на усмотрение Организатора.
3.13. Решение об учете в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности спорных Пари, в том числе указанных в пунктах 3.11 и 3.12 Правил, принимается исключительно Организатором на его усмотрение и не подлежит оспариванию со стороны Участников.
В случае если сумма Пари была засчитана в счет Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета), но впоследствии Организатором было принято решение не засчитывать сумму такого Пари в рамках Программы лояльности в соответствии с пунктами 3.11 или 3.12 Правил, то Организатор вычитает сумму такого Пари из общей накопленной суммы Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета). При этом в случае если при первоначальном учете суммы такого Пари в счет Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) Участнику был начислен Бонус (Фрибет) соответствующего номинала, то такой Бонус (Фрибет) не аннулируется.
3.14. В целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности учитывается вся сумма Ставки/Интерактивной ставки в заключенном Пари. Если сумма соответствующей Ставки/Интерактивной ставки превышает сумму, необходимую для выполнения условия получения очередного Бонуса (Фрибета), сумма превышения переносится в счет Отыгрыша следующего Бонуса (Фрибета) (при наличии такового по условиям Программы лояльности).
3.15. Организатор вправе в любое время ограничивать или устанавливать запрет на учет конкретных типов Пари или событий в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности, информация об этом предоставляется сотрудниками Организатора в Пунктах приема ставок FONBET и публикуется на Сайте/в Мобильном приложении.
3.16. Начисление каждого Бонуса (Фрибета) осуществляется Организатором в течение 48 (сорока восьми) часов с момента выполнения Участником условий получения такого Бонуса (Фрибета).
4.1. Участник, получивший Бонус в рамках Программы лояльности, вправе использовать его для заключения Пари с Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начисления такого Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется. Иной срок использования Бонусов может быть установлен в Приложениях к Программе лояльности или правилах отдельных Мероприятий для Бонусов, начисляемых в рамках таких Приложений/правил Мероприятий.
4.2. Использование Бонусов – это процесс уменьшения количества Бонусов путем их списания в момент заключения Участником Пари с Организатором на сумму условного номинала такого Бонуса.
4.3. Использование Бонуса возможно только тем способом, которым Участником был совершен Акцепт и осуществлялись Ставки/Интерактивные ставки в целях выполнения условий получения Бонусов в рамках Программы лояльности и/или которым совершено участие в Мероприятии, если иное не установлено в правилах соответствующего Мероприятия. Таким образом, если Участник совершил Акцепт в одном из Пунктов приема ставок FONBET, то и использовать Бонус, полученный в рамках Программы лояльности, он может только путем заключения Пари в Пунктах приема ставок FONBET. Если Участник совершил Акцепт на Сайте/в Мобильном приложении, то использовать полученные Бонусы он может только путем заключения Пари на Сайте/в Мобильном приложении.
4.4. Использование Бонусов (Фрибетов), полученных в рамках участия в основной механике Программы лояльности на Сайте, возможно только для заключения Пари, коэффициент выигрыша по которому не превышает следующих значений:
4.5. Бонусы, начисленные в рамках Программы лояльности, могут быть использованы Участником для заключения Пари любого типа и вида, за исключением Пари типа «система», согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
4.6. Бонусы, использованные Участником путем заключения нескольких Пари на все возможные варианты исхода одного и того же События (Пари типа «одинар» или «экспресс») с нескольких счетов для перекрытия всего множества комбинаций без риска проигрыша с целью вывода наличных денежных средств или любой иной целью, могут быть аннулированы Организатором без объяснения причин и каких-либо уведомлений.
4.7. В случае если Клиент, принимающий участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении, был зарегистрирован в Букмекерской конторе FONBET с использованием возможности прохождения процедуры упрощенной идентификации, то такой Клиент вправе использовать полученные в рамках основной механики Программы лояльности Бонусы (Фрибеты), общая сумма условных номиналов которых не превышает 2500 (двух тысяч пятисот) рублей. Все Бонусы (Фрибеты), полученные таким Участником сверх указанной максимальной суммы условных номиналов, будут заблокированы Организатором для использования до момента прохождения таким Участником процедуры полной идентификации согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» и Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и получения в Букмекерской конторе FONBET статуса идентификации «Основной».
5.1. Организатор вправе:
5.1.1. Вносить изменения и дополнения в Правила Программы лояльности в любое время в период ее действия без указания причин и дополнительных уведомлений, разместив электронную версию новой редакции Правил на Сайте.
5.1.2. На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника любым доступным способом, отказать Участнику в участии в Программе лояльности или отстранить Участника от участия в Программе лояльности и аннулировать все ранее начисленные такому Участнику Бонусы, признать недействительными любые действия Участника в рамках Программы лояльности, а также запретить дальнейшее участие в Программе лояльности Участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Программе лояльности, нарушает условия участия в Программе лояльности, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) совершение действий, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Организатора, иных Участников, так и для третьих лиц; б) предоставление Участником недостоверных сведений; в) регистрация нескольких Учетных записей одним и тем же Участником, в том числе нарушение Участником требований, указанных в пункте 2.3 Правил; г) нарушение Участником Правил организации деятельности ООО «ФОНКОР»; д) нарушение Участником Правил.
Организатор в случае возникновения у него подозрений в том, что Участник недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности, вправе в любое время потребовать прохождения Участником процедуры подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи любым способом, в том числе посредством видеоконференции.
В случае нарушения Участником Правил Программы лояльности Организатор вправе на свое усмотрение принять решение не отстранять такого Участника от участия в Программе лояльности и не лишать его возможности получения Бонусов, если посчитает, что такое нарушение не является серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не повлекло за собой неблагоприятных последствий.
5.1.3. Приостановить начисление и/или списание Бонусов на период рассмотрения ситуации на предмет наличия в действиях Участника признаков злоупотребления правами, недобросовестных действий и/или нарушения Правил и/или злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Участникам в рамках Программы лояльности.
5.1.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Программы лояльности или участию в ней и независящих от Организатора (неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Организатора или иных обстоятельств), результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения или участия в Программе лояльности, приостановить или совсем прекратить проведение Программы лояльности, разместив соответствующее уведомление на Сайте.
5.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Публиковать информацию об Участниках, получивших Бонусы Программы лояльности, в сети Интернет, в том числе на Сайте.
5.2. Организатор обязан корректно начислять Бонусы Участникам в соответствии с условиями Программы лояльности.
5.3. Участники вправе:
5.3.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Программы лояльности, в том числе из Правил.
5.3.2. Требовать начисления Бонусов, указанных в Правилах, в случае если Участник имеет право на их получение в соответствии с условиями Программы лояльности, указанными в Правилах и Приложениях к ним.
5.3.3. Отказаться от участия в Программе лояльности, письменно уведомив Организатора, не позднее окончания установленного Правилами общего срока проведения Программы лояльности.
5.4. Участники обязаны:
5.4.1. Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Программе лояльности и необходимые для получения и использования Бонусов.
5.4.2. Самостоятельно отслеживать изменения и дополнения Правил Программы лояльности на Сайте.
5.4.3. В целях их идентификации и участия в Программе лояльности предоставить Организатору свои персональные данные в объеме, необходимом для регистрации в Букмекерской конторе FONBET и участия в Программе лояльности.
5.4.4. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил) подтвердить возраст Участника и достоверность сведений, указанных при регистрации на Сайте, предоставив запрошенные документы, и по запросу Организатора пройти иную процедуру подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи, в том числе посредством видеоконференции. В случае непредставления Участником документов Организатору в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса или в случае иных нарушений Правил Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе на Сайт и в дальнейшем участии каким-либо образом в Программе лояльности данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанные таким Участником при регистрации на Сайте электронный почтовый адрес, и/или фамилию, имя и отчество, и/или номер мобильного телефона.
5.5. Организатор не несет ответственности за:
6.1. Принимая участие в Программе лояльности, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные ими в целях участия в Программе лояльности информация и сведения (в том числе их персональные данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными Организатором лицами с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных в пункте 6.2 Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – «Закон»).
6.2. Предоставленные Участником в целях участия в Программе лояльности персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.
6.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
6.4. Факт совершения Акцепта и участия в Программе лояльности является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение Организатором и иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях, указанных в Правилах, и в порядке, предусмотренном Правилами и действующим законодательством.
6.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников, в указанных в Правилах целях.
Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно открытая публикация в сети Интернет, а также в иных источниках сведений об Участнике и полученных им Бонусах, указанных в Правилах.
6.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
6.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Программе лояльности и делает невозможным получение им Бонусов, а также использование полученных ранее Бонусов.
6.8. Предоставление Участником Организатору неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) данных, равно как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по начислению Бонусов такому Участнику в рамках Программы лояльности.
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
6.9. Совершая Акцепт и участвуя в Программе лояльности, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
7.1. Программа лояльности является программой, направленной на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, и предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в приобретении услуг Организатора по основаниям, установленным в Правилах Программы лояльности и Приложениях к ним, c использованием виртуальных бонусных карт (Учетных записей Участников в Системе учета бонусов Организатора), а также предоставление, в зависимости от количества и условного номинала начисленных Бонусов, вознаграждения в натуральной форме в виде возможности заключения Пари с Организатором с использованием таких Бонусов. Бонусы не подлежат налогообложению по НДФЛ на основании пункта 68 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
7.2. Программа лояльности проводится только в указанные Правилами сроки.
7.3. Вопросы, касающиеся условий и порядка осуществления Ставок/Интерактивных ставок, заключения Пари, расчета и выплаты выигрышей, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Программа лояльности не преследует цели получения прибыли либо иного дохода Организатором и проводится в соответствии с Правилами, Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Все спорные ситуации, допускающие неоднозначное толкование Правил, и/или вопросы, не урегулированные Правилами, касающиеся прав участия в Программе лояльности, и все вопросы, связанные с получением Бонусов, разрешаются уполномоченными лицами Организатора. Такое решение является окончательным, обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.
7.6. Если Участник выявляет несоответствие информации в Учетной записи, то ему необходимо сообщить об этом в контактный центр Организатора по телефону 8 (800) 100-72-34.
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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ»
(публичная оферта)
Редакция с изменениями, вступившими в силу 18 октября 2022 года
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящих Правил Программы лояльности (далее – «Правила») и его готовность стать Участником. В целях настоящей Программы лояльности Акцептом признаются действия Клиента, соответствующего условиям участия в Программе лояльности, по первому после регистрации в качестве Клиента внесению денежных средств в целях осуществления Ставки/Интерактивной ставки в размере не менее 500 (пятисот) рублей в период для совершения Акцепта, предусмотренный Программой лояльности. Акцепт может быть совершен Клиентом следующим способом:
внесение денежных средств в целях совершения Ставки в одном из Пунктов приема ставок FONBET. При этом в случае совершения Акцепта данным способом Клиент становится Участником Программы лояльности в Пунктах приема ставок Букмекерской конторы FONBET и принимает участие в Программе лояльности путем совершения Ставок и заключения Пари в Пунктах приема ставок FONBET, за исключением участия в Мероприятиях, которое может осуществляться любым способом вне зависимости от способа совершения Акцепта;
внесение денежных средств, в том числе электронных денежных средств, передаваемых с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов Организатору по поручениям Клиентов, в целях совершения Интерактивной ставки на Сайте или в Мобильном приложении FONBET. При этом в случае совершения Акцепта данным способом Клиент становится Участником Программы лояльности на Сайте и в Мобильном приложении FONBET и принимает участие в Программе лояльности путем совершения Интерактивных ставок и заключения Пари на Сайте или в Мобильном приложении FONBET, за исключением участия в Мероприятиях, которое может осуществляться любым способом вне зависимости от способа совершения Акцепта.
С даты вступления в силу настоящей редакции Правил Участник вправе принять участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении путем совершения Акцепта в следующих случаях:
если Клиент до вступления в силу настоящей редакции Правил уже совершал Акцепт путем внесения денежных средств в целях совершения Ставки в одном из Пунктов приема ставок FONBET и выполнил условия получения всех Бонусов (Фрибетов) Программы лояльности в соответствии с пунктом 3.5 Правил, такой Клиент вправе принять участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении при условии повторного совершения Акцепта путем внесения денежных средств, в том числе электронных денежных средств, передаваемых с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов Организатору по поручениям Клиентов, в целях совершения Интерактивной ставки на Сайте или в Мобильном приложении;
в случае если Клиент до даты вступления в силу редакции Правил не был зарегистрирован в Букмекерской конторе FONBET и не совершал Акцепт ни одним из способов, указанных в настоящих Правилах, то такой Клиент вправе принять участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении (как последовательно, так и одновременно) путем совершения Акцепта двумя способами.
«Бонусы» – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности и Приложениями к ним. Бонусы начисляются или списываются только при идентификации Клиента согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Фрибеты» – вид Бонусов, начисляемых Участнику в рамках Программы лояльности. Фрибеты не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут расцениваться в качестве таковых. Фрибеты имеют различный условный номинал и могут быть использованы Участником для заключения Пари согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». В случае выигрыша Участника в таком Пари расчет выигрыша осуществляется исходя из суммы условного номинала Фрибета согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» за вычетом суммы условного номинала использованного Фрибета. Один Фрибет можно использовать для заключения одного Пари. Приложениями к Программе лояльности или правилами Мероприятий может быть предусмотрено предоставление Участникам иных видов Бонусов с указанием их существенных характеристик, условий их начисления и использования Участниками.
«Договор об участии в Программе лояльности» – договор публичной оферты об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого изложены в Правилах.
«Злоупотребление правами» – любые недобросовестные действия Участника Программы лояльности, в том числе направленные на накопление максимального количества Бонусов на счете Участника без фактического участия в азартных играх или использование/попытки использования Бонусов способами, противоречащими Правилам.
«Интерактивная ставка» – денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов Организатору по поручениям Клиентов и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Клиент» – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное в Букмекерской конторе FONBET в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Мероприятия» – дополнительные маркетинговые мероприятия, проводимые Организатором и/или уполномоченными Организатором лицами в рамках Программы лояльности, направленные на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, предусматривающие начисление Бонусов по основаниям и на условиях, устанавливаемых правилами таких маркетинговых мероприятий.
«Мобильное приложение» – официальное мобильное приложение Организатора «Фонбет – ставки на спорт» – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах и предоставляющее возможность совершения Интерактивных ставок и участия в Пари в Букмекерской конторе FONBET.
Если иное прямо не указано в Правилах, Приложениях к Программе лояльности или правилах Мероприятий, действия, совершенные в рамках Программы лояльности в Мобильном приложении FONBET, приравниваются в целях Правил к действиям, совершенным на Сайте.
«Организатор Программы лояльности» или «Организатор» – организатор азартных игр в букмекерской конторе: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ФОНКОР», ОГРН 1147746836203, ИНН 7726752148, КПП 770301001, адрес: 142200, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, площадь Ленина, дом 4, этаж 2, помещение 18, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах от 10 октября 2014 года № Л027-00108-77/00395494 (далее также – «Букмекерская контора FONBET»).
«Отыгрыш», «Отыгрыш Бонуса (Фрибета)» – достижение определенной условиями Правил Программы лояльности или Приложениями к ним общей суммы Ставок/Интерактивных ставок, которые необходимо совершить Участнику для получения очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности.
«Пари» – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого Клиентом с Организатором в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР», зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Правила организации деятельности ООО „ФОНКОР“» – Правила организации деятельности ООО «ФОНКОР» (правила азартных игр, приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей), размещенные на Сайте.
«Приложения к Программе лояльности» – регламентирующие документы, являющиеся неотъемлемыми частями Правил Программы лояльности, содержащие дополнительные основания начисления Бонусов в рамках Программы лояльности и в период ее проведения и/или существенные условия проводимых Организатором Мероприятий.
«Программа лояльности „15 000 рублей новым клиентам“» (далее также – «Программа лояльности») – это программа начисления Бонусов и порядок их использования для заключения Пари с Организатором (Букмекерской конторой FONBET). Участие в Программе лояльности доступно только Клиентам Букмекерской конторы FONBET.
«Процедура аннулирования бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами, без возможности заключения Участником Пари.
«Процедура начисления бонусов» – процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности и Приложениями к ним.
«Процедура списания бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности на основании их использования Участником для заключения Пари в соответствии с Правилами.
«Пункты приема ставок FONBET» или «ППС» – Пункты приема ставок Букмекерской конторы FONBET, принимающие участие в Программе лояльности, то есть предоставляющие возможность совершения Акцепта, а также осуществления Ставок и заключения Пари в целях начисления/списания Бонусов в рамках Программы лояльности, а именно все Пункты приема ставок Букмекерской конторы FONBET.
«Сайт» – официальный сайт Организатора Программы лояльности, расположенный в сети Интернет по адресу www.fon.bet.
«Система учета бонусов Программы лояльности» – совокупность учетных и информационных данных о количестве начисленных/списанных Бонусов Участников Программы лояльности.
«Ставка» – денежные средства, передаваемые Клиентом (участником азартной игры) Организатору (за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с Правилами Программы лояльности Интерактивной ставкой) и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Участник Программы лояльности» или «Участник» – физическое лицо, соответствующее требованиям Правил, имеющее намерение совершать Ставки/Интерактивные ставки в Букмекерской конторе FONBET и заключать Пари с Организатором, которое выразило свое намерение участвовать в Программе лояльности в соответствии с Правилами путем совершения Акцепта. Становясь Участником Программы лояльности, Клиент выражает безусловное согласие со всеми условиями Правил Программы лояльности, а также дает согласие на получение рекламных, маркетинговых и других информационных материалов, в том числе по предоставленному Участником Организатору номеру мобильного телефона и/или адресу электронной почты.
«Учетная запись Участника» – совокупность данных и информации в Системе учета бонусов Программы лояльности о количестве начисленных Участнику Бонусов и возможности их использования для заключения Пари. Такая учетная запись Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности приравнивается к виртуальной бонусной карте Программы лояльности. Информацию о количестве начисленных Участнику за совершение в рамках Программы лояльности Ставок/Интерактивных ставок и доступных к использованию для заключения Пари Бонусов Участник может узнать в специальном разделе Сайта/Мобильного приложения FONBET (Личном кабинете) или в Пунктах приема ставок FONBET соответственно в зависимости от способа совершения Участником Акцепта.
1.1. Настоящие Правила отражают условия участия в Программе лояльности, порядок начисления и списания Бонусов в рамках Программы лояльности, размещены на Сайте, являются публичным предложением Организатора о заключении Договора об участии в Программе лояльности и действуют для любого присоединившегося к ним путем совершения Акцепта, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Программа лояльности направлена на увеличение активности Клиентов в использовании услуг Организатора, предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в использовании услуг Организатора, по основаниям, установленным в Правилах Программы лояльности, Приложениях к ним и правилах Мероприятий.
1.3. В соответствии с Программой лояльности Организатор предлагает всем заинтересованным лицам, соответствующим условиям Программы лояльности, заключить с Организатором Договор об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого, в том числе предмет, порядок и условия начисления и использования Бонусов, определены в Правилах.
1.4. Предметом Договора об участии в Программе лояльности является участие Клиента в Программе лояльности, в соответствии с которой Организатором осуществляется начисление Бонусов за совершение Участником действий, установленных Правилами, и выполнение условий получения Бонусов, а также получение Участником возможности использования начисленных Бонусов.
1.5. Лицу, имеющему намерение принять участие в Программе лояльности, необходимо совершить Акцепт в установленный в Правилах срок.
1.6. В рамках Программы лояльности Участники имеют возможность получать Бонусы с целью использования их для заключения Пари с Организатором.
1.7. Срок действия настоящей Программы лояльности и совершения Акцепта – с 07.04.2022 по 31.12.2023.
1.8. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе лояльности (Акцепт), Клиент безоговорочно подтверждает, что он ознакомился с Правилами, принимает условия участия в Программе лояльности в полном объеме, согласен с ними и обязуется их соблюдать в течение всего срока участия в Программе лояльности.
1.9. При проведении Организатором Мероприятий порядок и условия начисления/списания Бонусов могут быть дополнены и/или изменены Организатором, в таком случае Договор об участии в Программе лояльности действует вместе с правилами таких Мероприятий, оформленными со ссылкой на Программу лояльности и являющимися после их утверждения неотъемлемыми частями Программы лояльности.
1.10. Организатор информирует Клиентов и Участников о проведении Мероприятий путем размещения соответствующих сообщений на Сайте/в Мобильном приложении или путем размещения соответствующей информации в Пунктах приема ставок FONBET.
2.1. Участниками Программы лояльности не могут быть лица, не достигшие возраста 18 лет, и/или лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором.
2.2. Участниками Программы лояльности не могут быть Клиенты, осуществлявшие ранее даты начала действия настоящей Программы лояльности внесение (в том числе однократное) денежных средств в целях совершения Ставок в ППС или Интерактивных ставок на Сайте или в Мобильном приложении Организатора, если иное прямо не указано в настоящих Правилах, а также за исключением участия в Мероприятиях, если в правилах таких Мероприятий предусмотрены иные требования к участникам, отличные от требований, установленных в настоящих Правилах.
2.3. В Программе лояльности может участвовать только один Участник на одну семью, одну локальную сеть, один IP-адрес, один компьютер или мобильное устройство. Все Бонусы, начисленные за совершение действий с нарушением указанных в настоящем пункте условий (в том числе за совершение Интерактивных ставок с одного и того же IP-адреса, компьютера или мобильного устройства разными Участниками), аннулируются во всех Учетных записях, созданных с нарушением указанных условий.
2.4. При совершении Акцепта в установленный для Акцепта срок согласно Правилам Программы лояльности Клиент становится Участником Программы лояльности. Совершая действия, направленные на участие в Мероприятиях, установленные правилами таких Мероприятий, Клиент становится Участником Программы лояльности, приобретая право на начисление Бонусов только по основаниям, установленным правилами таких Мероприятий.
2.5. Участник Программы лояльности получает Бонусы, заключая Пари с Организатором на условиях, указанных в Правилах, или по иным основаниям в рамках правил Мероприятий.
3.1. Начисление Бонусов Участникам осуществляется Организатором по основаниям, в порядке и сроки, определенные Организатором и изложенные в Правилах Программы лояльности.
3.2. Бонусы могут иметь различный условный номинал, который устанавливается Организатором.
3.3. В рамках основной механики Программы лояльности возможно получить не более 30 (тридцати) Бонусов (Фрибетов) условным номиналом 500 (пятьсот) рублей за весь срок действия Программы лояльности. Сумма условных номиналов всех Бонусов (Фрибетов), которые возможно получить в рамках основной механики Программы лояльности, не превышает 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
3.4. Начисление Участникам Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности осуществляется при выполнении Участником условий Отыгрыша соответствующего Бонуса (Фрибета). При этом общая максимальная сумма номиналов Бонусов (Фрибетов), которую может получить соответствующий Участник в рамках Программы лояльности, определяется исходя из суммы первой Ставки/Интерактивной ставки, совершенной Участником, путем ее округления (при необходимости) в большую сторону до суммы, кратной 500 (пятистам) рублям. Например, если сумма первой Ставки/Интерактивной ставки Участника составила 1300 (одну тысячу триста) рублей, то максимальная сумма номиналов Бонусов (Фрибетов), которую может получить такой Участник в рамках Программы лояльности, составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей. При этом в случае если сумма первой Ставки/Интерактивной ставки Участника составляет более 10 000 (десяти тысяч) рублей, то максимальная сумма номиналов Бонусов (Фрибетов), которую может получить Участник в рамках основной механики Программы лояльности, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
3.5. Условные номиналы и необходимая сумма Ставок/Интерактивных ставок для получения каждого из Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности:
|Порядковый номер
Бонуса (Фрибета)
|Условный номинал Бонуса (Фрибета) ×
количество Бонусов (Фрибетов)
|Сумма Отыгрыша каждого
из указанных Бонусов (Фрибетов)
в отдельности
|1
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|2
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|3
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|4
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|5
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|6
|500 рублей × 1
|5000 рублей
|7
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|8
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|9
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|10
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|11
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|12
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|13
|500 рублей × 2
|10 000 рублей
|14
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|15
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|16
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|17
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
|18
|500 рублей × 2
|20 000 рублей
3.6. Расчет начисления Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности исходя из суммы первой Ставки/Интерактивной ставки Участника:
|Сумма первой Ставки/Интерактивной ставки
Участника при совершении Акцепта
|Общая сумма Отыгрыша
Бонуса (Фрибета)
|Количество Бонусов (Фрибетов)
номиналом 500 рублей
|500 рублей
|5000 рублей
|1
|501–1000 рублей
|10 000 рублей
|2
|1001–1500 рублей
|15 000 рублей
|3
|1501 –2000 рублей
|20 000 рублей
|4
|2001–2500 рублей
|25 000 рублей
|5
|2501–3000 рублей
|30 000 рублей
|6
|3001–3500 рублей
|35 000 рублей
|7
|3501–4000 рублей
|40 000 рублей
|8
|4001–4500 рублей
|45 000 рублей
|9
|4501–5000 рублей
|50 000 рублей
|10
|5001–5500 рублей
|55 000 рублей
|11
|5501–6000 рублей
|60 000 рублей
|12
|6001–6500 рублей
|65 000 рублей
|13
|6501–7000 рублей
|70 000 рублей
|14
|7001–7500 рублей
|75 000 рублей
|15
|7501–8000 рублей
|80 000 рублей
|16
|8001–8500 рублей
|85 000 рублей
|17
|8501–9000 рублей
|90 000 рублей
|18
|9001–9500 рублей
|95 000 рублей
|19
|9501–10 000 рублей
|100 000 рублей
|20
|10 001 рубль и больше
|200 000 рублей
|30
3.7. Срок выполнения условий получения всех Бонусов (Фрибетов) в рамках основной механики Программы лояльности согласно пунктам 3.5 и 3.6 Правил ограничен и составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты совершения Участником Акцепта.
3.8. Для учета Ставки/Интерактивной ставки в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) размер коэффициента такой Ставки/Интерактивной ставки должен составлять от 1.50. Для Ставок/Интерактивных ставок типа «система» (согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР») коэффициент каждого из событий должен составлять от 1.50.
3.9. Для учета Ставки/Интерактивной ставки в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) учитывается факт заключения Пари, за исключением Пари видов «фора» и «тотал», совершенных по ходу матча (Пари на Live-события) и при заключении которых Клиент соглашается на возможное изменение коэффициентов или параметров Ставки/Интерактивной ставки на момент расчета Пари, согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». Учет таких Пари осуществляется только после расчета Пари. Если расчет соответствующего Пари произведен с коэффициентом от 1.50, то такое Пари учитывается в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности.
Пари типа «экспресс» и «система» согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР», содержащие более одного Пари одновременно и включающие хотя бы одно из Пари, указанных выше, также учитываются только после расчета Пари в зависимости от итогового суммарного коэффициента расчета всего Пари. Таким образом, если расчет одного из Пари был произведен с коэффициентом 1.00, но итоговый суммарный коэффициент всего Пари типа «экспресс» составил больше 1.50, то Пари учитывается в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности. Если же итоговый суммарный коэффициент составил менее 1.50, то все такое Пари типа «экспресс» или «система» не учитывается в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета).
3.10. Для учета в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) засчитываются все виды Пари, за исключением Пари на лотереи, согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». Проданные согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» Пари также учитываются в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета).
3.11. В случае если одним и тем же Участником будет заключено несколько Пари на противоположные по значению исходы одного и того же события, то в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности учитывается только сумма Ставки/Интерактивной ставки в рамках Пари, заключенного первым по времени. Суммы Ставок/Интерактивных ставок всех последующих Пари, заключенных на противоположные по значению исходы того же события, не учитываются в целях Программы лояльности. В исключительных случаях Организатор на свое усмотрение может принять решение засчитать сумму Ставки/Интерактивной ставки в рамках таких последующих Пари на противоположные исходы того же события в целях Программы лояльности в зависимости от конкретного события, в рамках которого заключается Пари.
3.12. Если событие, в рамках которого было заключено соответствующее Пари, было отменено или перенесено, то такое Пари может быть учтено или не учтено в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности на усмотрение Организатора.
3.13. Решение об учете в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности спорных Пари, в том числе указанных в пунктах 3.11 и 3.12 Правил, принимается исключительно Организатором на его усмотрение и не подлежит оспариванию со стороны Участников.
В случае если сумма Пари была засчитана в счет Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета), но впоследствии Организатором было принято решение не засчитывать сумму такого Пари в рамках Программы лояльности в соответствии с пунктами 3.11 или 3.12 Правил, то Организатор вычитает сумму такого Пари из общей накопленной суммы Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета). При этом в случае если при первоначальном учете суммы такого Пари в счет Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) Участнику был начислен Бонус (Фрибет) соответствующего номинала, то такой Бонус (Фрибет) не аннулируется.
3.14. В целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности учитывается вся сумма Ставки/Интерактивной ставки в заключенном Пари. Если сумма соответствующей Ставки/Интерактивной ставки превышает сумму, необходимую для выполнения условия получения очередного Бонуса (Фрибета), сумма превышения переносится в счет Отыгрыша следующего Бонуса (Фрибета) (при наличии такового по условиям Программы лояльности).
3.15. Организатор вправе в любое время ограничивать или устанавливать запрет на учет конкретных типов Пари или событий в целях Отыгрыша очередного Бонуса (Фрибета) в рамках Программы лояльности, информация об этом предоставляется сотрудниками Организатора в Пунктах приема ставок FONBET и публикуется на Сайте/в Мобильном приложении.
3.16. Начисление каждого Бонуса (Фрибета) осуществляется Организатором в течение 48 (сорока восьми) часов с момента выполнения Участником условий получения такого Бонуса (Фрибета).
4.1. Участник, получивший Бонус в рамках Программы лояльности, вправе использовать его для заключения Пари с Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начисления такого Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется. Иной срок использования Бонусов может быть установлен в Приложениях к Программе лояльности или правилах отдельных Мероприятий для Бонусов, начисляемых в рамках таких Приложений/правил Мероприятий.
4.2. Использование Бонусов – это процесс уменьшения количества Бонусов путем их списания в момент заключения Участником Пари с Организатором на сумму условного номинала такого Бонуса.
4.3. Использование Бонуса возможно только тем способом, которым Участником был совершен Акцепт и осуществлялись Ставки/Интерактивные ставки в целях выполнения условий получения Бонусов в рамках Программы лояльности и/или которым совершено участие в Мероприятии, если иное не установлено в правилах соответствующего Мероприятия. Таким образом, если Участник совершил Акцепт в одном из Пунктов приема ставок FONBET, то и использовать Бонус, полученный в рамках Программы лояльности, он может только путем заключения Пари в Пунктах приема ставок FONBET. Если Участник совершил Акцепт на Сайте/в Мобильном приложении, то использовать полученные Бонусы он может только путем заключения Пари на Сайте/в Мобильном приложении.
4.4. Использование Бонусов (Фрибетов), полученных в рамках участия в основной механике Программы лояльности на Сайте, возможно только для заключения Пари, коэффициент выигрыша по которому не превышает следующих значений:
4.5. Бонусы, начисленные в рамках Программы лояльности, могут быть использованы Участником для заключения Пари любого типа и вида, за исключением Пари типа «система», согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
4.6. Бонусы, использованные Участником путем заключения нескольких Пари на все возможные варианты исхода одного и того же События (Пари типа «одинар» или «экспресс») с нескольких счетов для перекрытия всего множества комбинаций без риска проигрыша с целью вывода наличных денежных средств или любой иной целью, могут быть аннулированы Организатором без объяснения причин и каких-либо уведомлений.
4.7. В случае если Клиент, принимающий участие в Программе лояльности на Сайте/в Мобильном приложении, был зарегистрирован в Букмекерской конторе FONBET с использованием возможности прохождения процедуры упрощенной идентификации, то такой Клиент вправе использовать полученные в рамках основной механики Программы лояльности Бонусы (Фрибеты), общая сумма условных номиналов которых не превышает 2500 (двух тысяч пятисот) рублей. Все Бонусы (Фрибеты), полученные таким Участником сверх указанной максимальной суммы условных номиналов, будут заблокированы Организатором для использования до момента прохождения таким Участником процедуры полной идентификации согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» и Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и получения в Букмекерской конторе FONBET статуса идентификации «Основной».
5.1. Организатор вправе:
5.1.1. Вносить изменения и дополнения в Правила Программы лояльности в любое время в период ее действия без указания причин и дополнительных уведомлений, разместив электронную версию новой редакции Правил на Сайте.
5.1.2. На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника любым доступным способом, отказать Участнику в участии в Программе лояльности или отстранить Участника от участия в Программе лояльности и аннулировать все ранее начисленные такому Участнику Бонусы, признать недействительными любые действия Участника в рамках Программы лояльности, а также запретить дальнейшее участие в Программе лояльности Участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Программе лояльности, нарушает условия участия в Программе лояльности, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) совершение действий, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Организатора, иных Участников, так и для третьих лиц; б) предоставление Участником недостоверных сведений; в) регистрация нескольких Учетных записей одним и тем же Участником, в том числе нарушение Участником требований, указанных в пункте 2.3 Правил; г) нарушение Участником Правил организации деятельности ООО «ФОНКОР»; д) нарушение Участником Правил.
Организатор в случае возникновения у него подозрений в том, что Участник недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности, вправе в любое время потребовать прохождения Участником процедуры подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи любым способом, в том числе посредством видеоконференции.
В случае нарушения Участником Правил Программы лояльности Организатор вправе на свое усмотрение принять решение не отстранять такого Участника от участия в Программе лояльности и не лишать его возможности получения Бонусов, если посчитает, что такое нарушение не является серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не повлекло за собой неблагоприятных последствий.
5.1.3. Приостановить начисление и/или списание Бонусов на период рассмотрения ситуации на предмет наличия в действиях Участника признаков злоупотребления правами, недобросовестных действий и/или нарушения Правил и/или злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Участникам в рамках Программы лояльности.
5.1.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Программы лояльности или участию в ней и независящих от Организатора (неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Организатора или иных обстоятельств), результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения или участия в Программе лояльности, приостановить или совсем прекратить проведение Программы лояльности, разместив соответствующее уведомление на Сайте.
5.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Публиковать информацию об Участниках, получивших Бонусы Программы лояльности, в сети Интернет, в том числе на Сайте.
5.2. Организатор обязан корректно начислять Бонусы Участникам в соответствии с условиями Программы лояльности.
5.3. Участники вправе:
5.3.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Программы лояльности, в том числе из Правил.
5.3.2. Требовать начисления Бонусов, указанных в Правилах, в случае если Участник имеет право на их получение в соответствии с условиями Программы лояльности, указанными в Правилах и Приложениях к ним.
5.3.3. Отказаться от участия в Программе лояльности, письменно уведомив Организатора, не позднее окончания установленного Правилами общего срока проведения Программы лояльности.
5.4. Участники обязаны:
5.4.1. Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Программе лояльности и необходимые для получения и использования Бонусов.
5.4.2. Самостоятельно отслеживать изменения и дополнения Правил Программы лояльности на Сайте.
5.4.3. В целях их идентификации и участия в Программе лояльности предоставить Организатору свои персональные данные в объеме, необходимом для регистрации в Букмекерской конторе FONBET и участия в Программе лояльности.
5.4.4. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил) подтвердить возраст Участника и достоверность сведений, указанных при регистрации на Сайте, предоставив запрошенные документы, и по запросу Организатора пройти иную процедуру подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи, в том числе посредством видеоконференции. В случае непредставления Участником документов Организатору в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса или в случае иных нарушений Правил Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе на Сайт и в дальнейшем участии каким-либо образом в Программе лояльности данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанные таким Участником при регистрации на Сайте электронный почтовый адрес, и/или фамилию, имя и отчество, и/или номер мобильного телефона.
5.5. Организатор не несет ответственности за:
6.1. Принимая участие в Программе лояльности, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные ими в целях участия в Программе лояльности информация и сведения (в том числе их персональные данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными Организатором лицами с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных в пункте 6.2 Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – «Закон»).
6.2. Предоставленные Участником в целях участия в Программе лояльности персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.
6.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
6.4. Факт совершения Акцепта и участия в Программе лояльности является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение Организатором и иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях, указанных в Правилах, и в порядке, предусмотренном Правилами и действующим законодательством.
6.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников, в указанных в Правилах целях.
Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно открытая публикация в сети Интернет, а также в иных источниках сведений об Участнике и полученных им Бонусах, указанных в Правилах.
6.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
6.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Программе лояльности и делает невозможным получение им Бонусов, а также использование полученных ранее Бонусов.
6.8. Предоставление Участником Организатору неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) данных, равно как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по начислению Бонусов такому Участнику в рамках Программы лояльности.
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
6.9. Совершая Акцепт и участвуя в Программе лояльности, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
7.1. Программа лояльности является программой, направленной на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, и предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в приобретении услуг Организатора по основаниям, установленным в Правилах Программы лояльности и Приложениях к ним, c использованием виртуальных бонусных карт (Учетных записей Участников в Системе учета бонусов Организатора), а также предоставление, в зависимости от количества и условного номинала начисленных Бонусов, вознаграждения в натуральной форме в виде возможности заключения Пари с Организатором с использованием таких Бонусов. Бонусы не подлежат налогообложению по НДФЛ на основании пункта 68 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
7.2. Программа лояльности проводится только в указанные Правилами сроки.
7.3. Вопросы, касающиеся условий и порядка осуществления Ставок/Интерактивных ставок, заключения Пари, расчета и выплаты выигрышей, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Программа лояльности не преследует цели получения прибыли либо иного дохода Организатором и проводится в соответствии с Правилами, Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Все спорные ситуации, допускающие неоднозначное толкование Правил, и/или вопросы, не урегулированные Правилами, касающиеся прав участия в Программе лояльности, и все вопросы, связанные с получением Бонусов, разрешаются уполномоченными лицами Организатора. Такое решение является окончательным, обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.
7.6. Если Участник выявляет несоответствие информации в Учетной записи, то ему необходимо сообщить об этом в контактный центр Организатора по телефону 8 (800) 100-72-34.
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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «VIP CASHBACK»
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Редакция с изменениями от 04.08.2022
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящих Правил Программы лояльности (далее – «Правила») и его готовность стать Участником. В целях настоящей Программы лояльности Акцептом признаются действия Клиента, соответствующего условиям участия в Программе лояльности, по регистрации своего участия в Программе лояльности путем ознакомления с Правилами и нажатия (клика) кнопки «Принять участие»/«Участвовать» в специальном разделе Программы лояльности в Учетной записи Клиента на Сайте/в Мобильном приложении или моноблоке самообслуживания в ППС. Для участия в Программе лояльности одновременно на Сайте и в ППС достаточно совершения Акцепта одним из способов (с учетом сроков действия Программы лояльности и совершения Акцепта).
«Бонусы» – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности, в том числе Фрибеты и Cashback (Кешбэк). Бонусы начисляются или списываются только при идентификации Клиента согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Фрибеты» – условные бонусные единицы, предоставляемые Участнику в рамках Программы лояльности. Фрибеты не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут расцениваться в качестве таковых. Фрибеты имеют различный условный номинал и могут быть использованы Участником для заключения Пари согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». В случае выигрыша Участника в таком Пари расчет выигрыша осуществляется исходя из суммы условного номинала Фрибета согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» за вычетом суммы условного номинала использованного Фрибета. Один Фрибет можно использовать для заключения одного Пари. В целях Правил Фрибет является одним из видов Бонусов Программы лояльности.
«Cashback» или «Кешбэк» – вознаграждение, предоставляемое Участнику в рамках Программы лояльности, исчисляемое в условных единицах. Кешбэк может быть использован Участником при заключении Пари с Организатором, а также получении выигрыша в общем порядке, установленном Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР». В целях Правил Кешбэк является одним из видов Бонусов Программы лояльности.
«Договор об участии в Программе лояльности» – договор публичной оферты об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого изложены в Правилах.
«Злоупотребление правами» – любые недобросовестные действия Участника Программы лояльности, в том числе направленные на накопление максимального количества Бонусов на счете Участника без фактического участия в азартных играх или использование/попытки использования Бонусов способами, противоречащими Правилам.
«Ставка» – денежные средства, передаваемые Клиентом (участником азартной игры) Организатору (за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с Правилами Программы лояльности Интерактивной ставкой) и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Интерактивная ставка» – денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор Организатору по поручениям Клиентов (участников азартной игры данного вида) и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Клиент» – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное в Букмекерской конторе FONBET в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
«Мобильное приложение FONBET» или «Мобильное приложение» – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах и предоставляющее возможность совершения Интерактивных ставок и участия в Пари в Букмекерской конторе FONBET.
Если иное прямо не указано в Правилах, действия, совершенные в рамках Программы лояльности в Мобильном приложении FONBET, приравниваются в целях Правил к действиям, совершенным на Сайте.
«Организатор Программы лояльности» или «Организатор» – организатор азартных игр в букмекерской конторе: Общество с ограниченной ответственностью «ФОНКОР», ОГРН 1147746836203, адрес: 142200, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, площадь Ленина, дом 4, этаж 2, помещение 18, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах от 10 октября 2014 года № Л027-00108-77/00395494 (далее также – «Букмекерская контора FONBET»).
«Пари» – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого Клиентом с Организатором в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР», зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Правила организации деятельности ООО „ФОНКОР“» – Правила организации деятельности ООО «ФОНКОР» (правила азартных игр, приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей), размещенные на Сайте и в ППС.
«Программа лояльности „VIP Cashback“» (далее также – «Программа лояльности») – это программа начисления Бонусов и предоставления возможности их использования для заключения Пари с Организатором (Букмекерской конторой FONBET). Участие в Программе лояльности доступно только Клиентам Букмекерской конторы FONBET.
«Процедура аннулирования бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами, без возможности заключения Участником Пари.
«Процедура начисления бонусов» – процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности.
«Процедура списания бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности на основании их использования Участником для заключения Пари в соответствии с Правилами.
«Пункты приема ставок» или «ППС» – пункты приема ставок Букмекерской конторы FONBET, принимающие участие в Программе лояльности, то есть предоставляющие возможность совершения Акцепта, а также осуществления Ставок и заключения Пари в целях начисления/списания Бонусов в рамках Программы лояльности.
«Расчетный период» – календарный месяц (с первого по последнее число каждого месяца).
«Сайт» – официальный сайт Организатора Программы лояльности, расположенный в сети Интернет по адресу www.fon.bet.
«Система учета бонусов Программы лояльности» – совокупность учетных и информационных данных о количестве начисленных/списанных Бонусов Участников Программы лояльности.
«Статус» – категория участия в Программе лояльности, основанная на Общей сумме Пари или Сумме проигрыша, в зависимости от того, что наступит раньше, и определяющая условия участия и получения Бонусов Участником в рамках в Программы лояльности в соответствии с пунктом 2.4 Правил.
«Сумма проигрыша» – общая сумма денежных средств, проигранных Участником путем заключения Пари на Сайте/в Мобильном приложении и в ППС, определенная по формуле: Сумма проигрыша = Общая сумма Пари – Сумма выигрыша.
«Общая сумма Пари» – общая сумма всех заключенных Участником на Сайте/в Мобильном приложении и в ППС в течение Расчетного периода Пари, расчет которых был осуществлен Организатором согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» в этом же Расчетном периоде.
При расчете Общей суммы Пари не учитываются следующие Пари:
заключенные с использованием Фрибетов;
Пари, Ставки/Интерактивные ставки, по которым были возвращены;
аннулированные или отмененные Пари;
Пари, рассчитанные с коэффициентом выигрыша 1.00 по любым иным основаниям в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР»;
Пари, заключенные в разделе «Ставки 24/7» Сайта/Мобильного приложения или моноблоков самообслуживания в ППС.
«Сумма выигрыша» – общая сумма всех выигрышей Участника, начисленных Организатором по Пари, заключенным Участником на Сайте/в Мобильном приложении и в ППС в течение Расчетного периода, расчет которых был осуществлен Организатором согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» в этом же Расчетном периоде.
«Участник Программы лояльности» или «Участник» – физическое лицо, соответствующее требованиям Правил, имеющее намерение совершать Интерактивные ставки в Букмекерской конторе FONBET и заключать Пари с Организатором, которое выразило свое намерение участвовать в Программе лояльности в соответствии с Правилами путем совершения Акцепта. Становясь Участником Программы лояльности, Клиент выражает безусловное согласие со всеми положениями и требованиями Правил Программы лояльности, а также дает согласие на получение рекламных, маркетинговых и других информационных материалов, в том числе по предоставленному Участником Организатору номеру мобильного телефона и/или адресу электронной почты, и согласие на обработку Персональных данных в целях, способами и на условиях, установленных в Правилах.
«Учетная запись» – совокупность данных и информации об Участнике в Системе учета бонусов Программы лояльности о количестве начисленных Участнику Бонусов и возможности их использования для заключения Пари. Такая учетная запись Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности приравнивается к виртуальной бонусной карте Программы лояльности, доступ к которой Участник получает посредством раздела «Личный кабинет» на Сайте или в Мобильном приложении (далее – «Личный кабинет») и на моноблоках самообслуживания в ППС путем прохождения процедуры авторизации с использованием уникального логина и пароля. Получая доступ к Учетной записи, Участник может получить информацию о количестве начисленных Участнику за совершение в рамках Программы лояльности Интерактивных ставок и доступных к использованию для заключения Пари Бонусов. При этом в отношении одного и того же Участника на Сайте и в ППС ведутся раздельные Учетные записи в рамках Системы учета Бонусов Программы лояльности с раздельным учетом начисления и списания Бонусов.
1.1. Настоящие Правила отражают условия участия в Программе лояльности и порядок начисления и списания Бонусов в рамках Программы лояльности, размещены на Сайте, в Мобильном приложении и в ППС, являются публичным предложением Организатора о заключении Договора об участии в Программе лояльности и действуют для любого лица, соответствующего требованиям участия в Программе лояльности и присоединившегося к ним путем совершения Акцепта, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Программа лояльности направлена на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в использовании услуг Организатора, по основаниям и в соответствии с условиями, установленными в Правилах Программы лояльности.
1.3. В соответствии с Программой лояльности Организатор предлагает всем заинтересованным лицам, соответствующим условиям Программы лояльности, заключить с Организатором Договор об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого, в том числе предмет, порядок и условия начисления и использования Бонусов, определены в Правилах.
1.4. Предметом Договора об участии в Программе лояльности является участие Клиента в Программе лояльности путем выполнения им действий, необходимых для начисления Бонусов и установленных Правилами, а Организатор осуществляет начисление Бонусов Участнику, имеющему право на их получение согласно условиям Правил, и предоставляет Участнику возможность использования начисленных Бонусов способами и в порядке, установленными Правилами.
1.5. Лицу, имеющему намерение принять участие в Программе лояльности, необходимо совершить Акцепт в установленный в Правилах срок.
1.6. Срок действия настоящей Программы лояльности и совершения Акцепта:
1.6.1. Для совершения Акцепта и участия с использованием Сайта – с 01.09.2021 по 31.12.2023.
1.6.2. Для совершения Акцепта и участия с использованием моноблоков самообслуживания в ППС – с 04.08.2022 по 31.12.2023.
1.7. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе лояльности (Акцепт), Клиент таким образом подтверждает, что он ознакомился с Правилами, принимает условия участия в Программе лояльности в полном объеме, согласен с ними и обязуется их соблюдать в течение всего срока участия в Программе лояльности.
2.1. Участниками Программы лояльности не могут быть лица, не достигшие возраста 18 лет, и/или лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором.
2.2. К участию в Программе лояльности (совершению Акцепта) допускаются Клиенты Организатора, Общая сумма Пари или Сумма проигрыша которых в Расчетном периоде достигла суммы, необходимой для получения Статуса Silver согласно пункту 2.4 Правил.
2.3. При совершении Клиентом, соответствующим требованиям пунктов 2.1 и 2.2 Правил, Акцепта в установленный для Акцепта срок согласно Правилам Программы лояльности Клиент становится Участником Программы лояльности.
2.4. В рамках участия в Программе лояльности Участник в зависимости от его Статуса имеет возможность получать Бонусы по итогам каждого из Расчетных периодов в течение срока участия в Программе лояльности согласно следующим условиям:
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Silver Pro
|Общая сумма Пари, руб.
|5 000 000–7 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|500 000–799 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Фрибеты 7,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|Нет Бонусов
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Silver Premier
|Общая сумма Пари, руб.
|8 000 000–11 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|800 000–1 199 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Фрибеты 8,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|Silver Pro
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Silver Elite
|Общая сумма Пари, руб.
|12 000 000–17 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|1 200 000–1 799 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Фрибеты 9,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|Silver Premier
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Gold Pro
|Общая сумма Пари, руб.
|18 000 000–24 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|1 800 000–2 499 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Кешбэк 10,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|Silver Elite
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Gold Premier
|Общая сумма Пари, руб.
|25 000 000–49 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|2 500 000–4 999 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Кешбэк 11,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|Gold Pro
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Gold Elite
|Общая сумма Пари, руб.
|50 000 000–74 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|5 000 000–9 999 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Кешбэк 12,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|Gold Premier
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Platinum Pro
|Общая сумма Пари, руб.
|75 000 000–99 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|10 000 000–14 999 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Кешбэк 13,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, действует сохранение уровня на 3 месяца
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Platinum Premier
|Общая сумма Пари, руб.
|100 000 000–129 999 999
|Сумма проигрыша, руб.
|15 000 000–24 999 999
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Кешбэк 14,5% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, действует сохранение уровня на 3 месяца
|Статус по результатам предыдущего месяца
|Platinum Elite
|Общая сумма Пари, руб.
|130 000 000 и более
|Сумма проигрыша, руб.
|25 000 000 и более
|Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша
|Кешбэк 15% от Суммы проигрыша
|Статус при невыполнении условий
|
|Комментарии
|Если клиент не подтверждает статус, действует сохранение уровня на 3 месяца
Бонусы (Фрибеты и Кешбэк) в рамках Программы лояльности рассчитываются и предоставляются только на Сумму проигрыша. Суммы выигрыша клиента не учитываются при расчете и предоставлении Бонусов в рамках Программы лояльности.
2.5. Расчет Общей суммы Пари и Суммы проигрыша осуществляется по состоянию на 23 ч. 59 мин. по московскому времени последнего дня соответствующего Расчетного периода.
При расчете Общей суммы Пари и Суммы проигрыша учитываются Пари, рассчитанные в течение Расчетного периода до указанного времени расчета.
2.6. Для участия в Программе лояльности и получения Бонусов на условиях Статусов Silver Pro, Silver Premier,Silver Elite, Gold Pro, Gold Premier или Gold Elite Участникам необходимо достигать Общей суммы Пари или Суммы проигрыша, определенной для соответствующего Статуса согласно пункту 2.4 Правил, в каждом Расчетном периоде.
Для участия в Программе лояльности и получения Бонусов на условиях Статусов Platinum Pro, Platinum Premier и Platinum Elite Участникам необходимо достигать необходимой для соответствующего Статуса согласно пункту 2.4 Правил Общей суммы Пари или Суммы проигрыша не менее одного Расчетного периода из каждых трех (то есть в одном из каждых трех последовательных календарных месяцев).
В случае невыполнения указанных выше условий в каком-либо из Расчетных периодов Статус Участника в таком Расчетном периоде считается сниженным на одну категорию, а расчет Бонусов Участника за такой период осуществляется в соответствии с таким сниженным Статусом.
2.7. Расчет количества Бонусов, право на которые имеет Участник по итогам соответствующего Расчетного периода, осуществляется с 12 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. первого дня месяца, следующего за Расчетным периодом.
2.8. В Программе лояльности может участвовать только один Участник на одну семью, одну локальную сеть, один IP-адрес, один компьютер или мобильное устройство. Все Бонусы, начисленные за совершение действий с нарушением указанных в настоящем пункте условий (в том числе совершение Интерактивных ставок и заключение Пари с одного и того же IP-адреса, компьютера или мобильного устройства разными Участниками), аннулируются во всех Учетных записях, с использованием которых осуществляется участие в Программе лояльности с нарушением указанных условий.
2.9. Решение об учете в Общей сумме Пари или Сумме проигрыша в рамках Программы лояльности спорных Пари, в том числе указанных в пункте 2.5 Правил, принимается исключительно Организатором на его усмотрение и не подлежит оспариванию со стороны Участников.
В случае если сумма Пари была засчитана в рамках Общей суммы Пари или Суммы проигрыша, но впоследствии Организатором было принято решение не засчитывать сумму такого Пари в рамках Программы лояльности, то Организатор вычитает сумму такого Пари из Общей суммы Пари или Суммы проигрыша соответственно с пересчетом количества Бонусов, право на которые имеет Участник по итогам соответствующего Расчетного периода.
2.10. Организатор вправе в любое время ограничивать или устанавливать запрет на учет конкретных типов Пари или событий в рамках Программы лояльности, информация об этом предоставляется сотрудниками Организатора и/или публикуется на Сайте.
2.11. Общее количество Бонусов, право на получение которых имеет Участник по итогам соответствующего Расчетного периода, начисляется Участнику раздельно в Учетных записях на Сайте и в ППС в зависимости от способа заключения Пари, учтенных при расчете Бонусов в таком Расчетном периоде. В случае если Участник в рамках одного Расчетного периода заключал Пари, учтенные при расчете Бонусов, и на Сайте и в ППС, то общий условный номинал Бонусов, право на получение которых имеет Участник по итогам Расчетного периода, подлежит начислению Участнику в Учетных записях на Сайте и в ППС пропорционально суммам Пари, заключенных с использованием Сайта и в ППС, соответственно.
2.12. Если Пари, учтенные при расчете Бонусов Участника в рамках Расчетного периода, заключены только на Сайте или только в ППС, то для начисления Бонусов в Расчетном периоде общий условный номинал Бонусов по итогам расчета должен составлять не менее 30 (тридцати) рублей.
Если Пари, учтенные при расчете Бонусов Участника в рамках Расчетного периода, заключены частично на Сайте и частично в ППС, то для начисления Бонусов в Расчетном периоде условный номинал Бонусов по итогам расчета должен составлять не менее 30 (тридцати) рублей в отношении каждой из Учетных записей (и на Сайте, и в ППС).
Если по итогам расчета Бонусов Участника в Расчетном периоде условный номинал рассчитанных Бонусов не достиг указанных выше сумм, то начисление Бонусов Участнику в таком Расчетном периоде в соответствующей Учетной записи не осуществляется.
2.13. Начисление Бонусов в рамках Программы лояльности осуществляется Организатором не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения расчета Организатором всех Бонусов по итогам соответствующего Расчетного периода.
3.1. Использование Бонусов – это процесс уменьшения количества Бонусов путем их списания в момент заключения Участником Пари с Организатором на сумму условного номинала такого Бонуса любого вида или в момент получения Участником выигрыша на сумму Кешбэка согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
3.2. Фрибет, полученный в рамках Программы лояльности, может быть использован Участником для заключения Пари с Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начисления такого Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется. Иной срок использования Бонусов может быть установлен в Приложениях к Программе лояльности или правилах отдельных Мероприятий для Бонусов, начисляемых в рамках таких Приложений/правил Мероприятий.
3.3. Фрибеты, начисленные в рамках Программы лояльности, могут быть использованы Участником для заключения Пари любого типа и вида, за исключением Пари на лотереи, согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».
3.4. Кешбэк, начисленный в рамках Программы лояльности, может быть использован Участником для заключения Пари с Организатором или путем оформления запроса на выплату выигрыша на соответствующую сумму начисленного в рамках Программы лояльности Кешбэка в Учетной записи Участника в полном соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».
3.5. Бонусы, начисленные в Учетной записи на Сайте/в Мобильном приложении, могут быть использованы для заключения Пари или оформления запроса на выплату выигрыша только на Сайте и в Мобильном приложении. Бонусы, начисленные в Учетной записи в ППС, могут быть использованы для заключения Пари или оформления запроса на выплату выигрыша только в ППС.
4.1. Организатор вправе:
4.1.1. Вносить изменения и дополнения в Правила Программы лояльности в любое время в период ее действия без указания причин и дополнительных уведомлений, разместив электронную версию новой редакции Правил на Сайте и в ППС.
4.1.2. На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника любым доступным способом, отказать Участнику в участии в Программе лояльности или отстранить Участника от участия в Программе лояльности и аннулировать все ранее начисленные такому Участнику Бонусы, признать недействительными любые действия Участника в рамках Программы лояльности, а также запретить дальнейшее участие в Программе лояльности Участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Программе лояльности, нарушает условия участия в Программе лояльности, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) совершение действий, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Организатора, иных Участников, так и для третьих лиц;
б) предоставление Участником недостоверных сведений;
в) регистрация нескольких Учетных записей одним и тем же Участником, в том числе нарушение Участником требований, указанных в пункте 2.8 Правил;
г) нарушение Участником Правил организации деятельности ООО «ФОНКОР»;
д) нарушение Участником Правил Программы лояльности.
Организатор в случае возникновения у него подозрений в том, что Участник недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности, вправе в любое время потребовать прохождения Участником процедуры подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи любым способом, в том числе посредством видеоконференции.
В случае нарушения Участником Правил Программы лояльности Организатор вправе на свое усмотрение принять решение не отстранять такого Участника от участия в Программе лояльности и не лишать его возможности получения Бонусов, если посчитает, что такое нарушение не является серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не повлекло за собой неблагоприятных последствий.
4.1.3. Приостановить начисление и/или списание Бонусов на период рассмотрения ситуации на предмет наличия в действиях Участника признаков злоупотребления правами, недобросовестных действий и/или нарушения Правил и/или злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Участникам в рамках Программы лояльности.
4.1.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Программы лояльности или участию в ней и независящих от Организатора (неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Организатора или иных обстоятельств), результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения или участия в Программе лояльности, приостановить или совсем прекратить проведение Программы лояльности, разместив соответствующее уведомление на Сайте и в ППС.
4.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Публиковать информацию об Участниках, получивших Бонусы Программы лояльности, в сети Интернет, в том числе на Сайте.
4.2. Организатор обязан корректно начислять Бонусы Участникам в соответствии с условиями Программы лояльности.
4.3. Участники вправе:
4.3.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Программы лояльности, в том числе из Правил.
4.3.2. Требовать начисления Бонусов, указанных в Правилах, в случае если Участник имеет право на их получение в соответствии с условиями Программы лояльности, указанными в Правилах.
4.3.3. Отказаться от участия в Программе лояльности, письменно уведомив Организатора, не позднее окончания установленного Правилами общего срока проведения Программы лояльности.
4.4. Участники обязаны:
4.4.1. Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Программе лояльности и необходимые для получения и использования Бонусов.
4.4.2. Самостоятельно отслеживать изменения и дополнения Правил Программы лояльности на Сайте и в ППС.
4.4.3. В целях их идентификации и участия в Программе лояльности предоставлять Организатору свои персональные данные в объеме, необходимом для участия в Программе лояльности.
4.4.4. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил) подтвердить возраст Участника и достоверность сведений, указанных при регистрации на Сайте, предоставив запрошенные документы, и по запросу Организатора пройти иную процедуру подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи, в том числе посредством видеоконференции. В случае непредставления Участником документов Организатору в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса или в случае иных нарушений Правил Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе в Учетную запись и в дальнейшем участии каким-либо образом в Программе лояльности данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанные таким Участником при регистрации на Сайте электронный почтовый адрес, и/или фамилию, имя и отчество, и/или номер мобильного телефона.
4.5. Организатор не несет ответственности за:
5.1. Принимая участие в Программе лояльности, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные ими в целях участия в Программе лояльности информация и сведения (в том числе их персональные данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными Организатором лицами с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных в пункте 5.2 Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – «Закон»).
5.2. Предоставленные Участником в целях участия в Программе лояльности персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.
5.3. Трансграничная передача персональных данных, предоставленных Участниками в целях участия в Программе лояльности, Организатором не осуществляется.
5.4. Факт совершения Акцепта и участия в Программе лояльности является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение Организатором и иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях, указанных в Правилах, и в порядке, предусмотренном Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников, в указанных в Правилах целях.
Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно открытая публикация в сети Интернет, а также в иных источниках сведений об Участнике и полученных им Бонусах, указанных в Правилах.
5.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
5.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Программе лояльности и делает невозможным получение им Бонусов, а также использование полученных ранее Бонусов.
5.8. Предоставление Участником Организатору неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) данных, равно как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по начислению Бонусов такому Участнику в рамках Программы лояльности.
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
5.9. Совершая Акцепт и участвуя в Программе лояльности, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
6.1. Программа лояльности является программой, направленной на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, и предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в приобретении услуг Организатора, по основаниям, установленным в Правилах Программы лояльности и Приложениях к ним, с использованием виртуальных бонусных карт (Учетных записей Участников в Системе учета бонусов Организатора), а также предоставление, в зависимости от количества и условного номинала начисленных Бонусов, вознаграждения в натуральной форме в виде возможности заключения Пари с Организатором с использованием таких Бонусов. Бонусы не подлежат налогообложению по НДФЛ на основании пункта 68 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае оформления Участником запроса на выплату выигрыша на сумму начисленного Кешбэка согласно пункту 3.4 Правил, выплата выигрыша Организатором осуществляется в общем порядке в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» с удержанием НДФЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках исполнения Организатором обязанностей налогового агента.
6.2. Программа лояльности проводится только в указанные Правилами сроки.
6.3. Вопросы, касающиеся условий и порядка осуществления Интерактивных ставок, заключения Пари, расчета и выплаты выигрышей, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Программа лояльности не преследует цели получения прибыли либо иного дохода Организатором и проводится в соответствии с Правилами, Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все спорные ситуации, допускающие неоднозначное толкование Правил, и/или вопросы, не урегулированные Правилами, касающиеся прав участия в Программе лояльности, и все вопросы, связанные с получением Бонусов, разрешаются уполномоченными лицами Организатора. Такое решение является окончательным, обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.
6.6. Если Участник выявляет несоответствие какой-либо информации в Учетной записи, то ему необходимо сообщить об этом в контактный центр Организатора по телефону 8 (800) 100-72-34.
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Правила и условия участия в Акции «Кэшбек до 10 000 рублей новым гостям»
Настоящие Правила и условия участия в Акции «Кэшбек до 10 000 рублей новым гостям» (далее – «Правила» и «Акция» соответственно) регламентируют правила, сроки проведения Акции и порядок получения вознаграждения/призов за участие в Акции.
1. Условия участия в Акции
1.1. В Акции могут участвовать только новые (впервые зарегистрировавшиеся в период проведения Акции) клиенты клубов ООО «ПМБК» (далее – «БК «Лига Ставок», «Организатор»), указанных в пункте 3 Правил, являющиеся держателями Клубных карт ООО «ПМБК» и клубов «Оскар Ярд» (далее также – «Участники)
1.2. Один Участник в рамках Акции, в течение срока ее проведения, указанного в пункте 2.1. Правил, должен заключить не менее пяти пари, удовлетворяющих условиям, указанным в пункте 4 Правил.
1.3. Количество Участников Акции не ограничено.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Акция «Кэшбек до 10 000 рублей новым гостям» проводится в период с 18 ноября 2022 г. (00:00) МСК по 18 декабря 2022 г. (23:59) МСК.
2.2. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий со стороны Участников Акции.
3. Клубы, участвующие в Акции
3.1. В Акции участвуют только Клиенты, зарегистрировавшиеся и заключающие пари в следующих клубах БК «Лига Ставок»:
г. Азов, улица Привокзальная, д. 6
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 1
г. Белгород, ул. Костюкова, д. 41
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 58А, этаж 1
г. Буйнакск, улица Ленина, дом 7, этаж 1, пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
г. Буденновск, улица Борцов Революции, дом №281/64б
г. Волгоград, ул. им. Землячки, зд. 52а;
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 45а
г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 54
г. Дербент, улица 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, дом 7
г. Дербент, улица Таги-Заде, дом 45, литер А, этаж 1, пом. 1
г. Дербент, ул. В. Ленина, д. 88/7, этаж 2, мансарда
г. Железногорск, улица Сентюрева, дом 3/2
г. Иваново, Шереметевский проспект, дом 83-А
г. Ижевск, улица Ленина, дом 62А, пом. 20–22, этаж 1
г. Избербаш, ул. Г.Азизова, 18″б», этаж 2, пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
г. Казань, улица Хусаина Мавлютова, здание 14д, стр. 1, этаж 1, лит. Р, часть пом. 1
г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 30;
г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 25
г. Каспийск, улица Ленина, дом № 52г
г. Каспийск, улица Орджоникидзе, дом 3, этаж 1, лит. А, пом. 8, 9, 10, 11, 12, 13
г. Каспийск, ул. Кирова, д. 26 «А»
г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д. 17а, этаж 1, ком. 1, 2, этаж 2, ком. 1, 2, лит. А
г. Кизляр, ул. Победы, д. 85/1, этаж 1, лит. А, пом. 1, ком. 1, 2, 3, 4, 5
г. Кизляр, ул. Победы, д. 85/1
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица им. Стасова, дом № 169
г. Краснодар, Карасунский округ, улица им. Тюляева, дом 41
г. Краснодар, улица им. 40-летия Победы, дом 148/2
г. Краснодар, улица Красная, дом 158/2
|
Краснодарский край, ст-ца Новотитаровская, улица Ленина, дом 174
|
Краснодарский край, ст-ца Северская, улица Ильская, дом 10а
г. Курск, улица 50 лет Октября, дом 100б, этаж 1, лит. Б, пом. I, ком. 1, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
г. Курск, улица Радищева, д. 115а, 117а
г. Махачкала, улица Дахадаева, дом 17 «а»
г. Махачкала, Ленинский район, улица Ирчи Казака, 114
г. Махачкала, проспект Петра I, дом 16, корпус «а»
г. Махачкала, улица Ташкентская, дом 15
г. Махачкала, улица Магомедтагирова А. М., (быв. Казбекова), 55
г. Махачкала, улица М.Гаджиева, № 73
г. Махачкала, пр-кт им. Али-Гаджи Акушинского, д. 110
г. Махачкала, проспект А. Акушинского, дом 11 «м»
г. Махачкала, проспект Амет-хана Султана, дом 8 д
г. Махачкала, улица Богатырева, дом 8
г. Махачкала, ул. И.Казака, дом 20″ж»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 93В
г. Москва, б-р. Зубовский, д. 17, строен. 1
г. Москва, б-р Волжский, квартал 113А, корп. 1»
г. Москва, б-р Ореховый, д. 13;
г. Москва, б-р Сиреневый, д. 23А;
г. Москва, Варшавское ш., д. 26;
г. Москва, Головинское шоссе, дом 1
г. Москва, Огородный пр-д, д. 10, стр. 1;
г. Москва, переулок 3-й Крутицкий, дом 13
г. Москва, пос. Мосрентген, Калужское ш., 20-й км, вл. 4, стр. 1
г. Москва, пос. Московский, улица Солнечная, дом 3
г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 86Б
г. Москва, проспект Вернадского, дом 105, корпус 3
г. Москва, проспект Вернадского, дом 105, корпус 3
г. Москва, проспект Лермонтовский, дом 19, корпус 1
г. Москва, проспект Ломоносовский, вл. 23, строен. 2
г. Москва, проспект Мичуринский, дом 21А
г. Москва, проспект Нахимовский, дом 57
г. Москва, проспект Нахимовский, дом 57
г. Москва, проспект Новоясеневский, вл. 3А, стр. 5
г. Москва, проспект Пролетарский, дом 24б
г. Москва, проспект Рязанский, дом 75Б, строен. 2
г. Москва, пр-д Дежнёва, д. 7;
г. Москва, пр-д Стратонавтов, д. 9, корп. 2;
г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 4А;
г. Москва, ул. Авиамоторная д.41
г. Москва, ул. Барклая, д. 10А;
г. Москва, ул. Вешняковская, д. 18Б, стр. 1-1А;
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 2/10, стр. 1;
г. Москва, Зеленый Проспект, дом 24, строение 2
г. Москва, ул. Лесная, д. 3;
г. Москва, ул. Монтажная, д. 13, подвал, пом. I
г. Москва, улица Бирюзова Маршала, дом 34, корп. 2
г. Москва, улица Большая Тульская, дом 13
|
г. Москва, улица Кировоградская, дом 9, корпус 4
|
г. Москва, улица Люблинская, дом 102А
|
г. Москва, улица Менжинского, дом 38, корпус 1, строение 2
|
г. Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 47А
|
г. Москва, улица Митинская, дом 36, корпус 2
|
г. Москва, улица Нагорная, влад. 25, строение 1
г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 9А;
г. Москва, Осенний бульвар, дом 12
г. Москва, Открытое шоссе, дом 5А
г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 24Б;
|
г. Москва, улица Россошанская, дом 1
|
г. Москва, улица Рудневка, дом 19
|
г. Москва, улица Сущевский Вал, дом 59
|
г. Москва, улица Сыромятническая Верхняя, дом 7, стр. 10
|
г. Москва, улица Щербаковская, дом 3
|
г. Москва, улица Энгельса Фридриха, дом 3–5, строение 4
|
г. Москва, улица Яблочкова, дом 21А
|
г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 39, строение 25
г. Москва, Свободный проспект, дом 33
г. Москва, Славянский бульвар, д. 5, корп. 1, стр. 3
г. Москва, Солнцевский проспект, дом 2, строение 2
г. Москва, ул. Свободы, д. 44;
г. Москва, ул. Хабаровская, д.15, стр.1;
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1;
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2;
г. Москва, ш. Хорошевское, д. 68;
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 51;
М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 45;
М.О., г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40;
М.О., г. Люберцы, п/о 3, д. 61;
М.О., пос. Монино, ул. Железнодорожная, д. 35;
М.О., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Молодежная, д. 10;
М.О., г. Химки, ул. Молодежная, вл. 9-А; —
М.О., пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 26;
|
М.О., г. Видное, улица Березовая, вл. 1, стр. 1
|
М.О., г. Домодедово, проезд Кутузовский, д. 2-а, пом. 1-14
|
М.О., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85В, этаж 2, пом. №4
|
М.О., г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11
|
М.О., г. Мытищи, проезд Шараповский, дом 3А
|
М.О., г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 101А
|
М.О., г. Реутов, Носовихинское шоссе, д.7
|
М.О., г. Реутов, улица 2-й км МКАД, дом 2
|
М.О., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 70, стр. 1
|
М.О., г. Щелково, улица Первомайская, строение 20Б, к. 1
|
М.О., Ленинский район, пос. Развилка
М.О., городской округ Истра, дер. Новинки, д. 115, стр. 5
г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 79;
г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 4;
г. Нижний Новгород., ул. Фильченкова, д. 7;
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 31;
|
г. Пятигорск, улица Московская, дом 29
|
г. Ростов-на-Дону, площадь Базарная, дом 11
|
г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 3/3
|
г. Ростов-на-Дону, ул. Плиева 78/118
|
г. Ростов-на-Дону, улица Зорге, дом 64а
г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 35, корп. 2;
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 4Б
г. Самара, Московское ш., д. 292А
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 10А
г. Самара, улица Стара Загора, дом 216
г. Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 12В
г. Саратов, улица Московская, дом №97А
г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 42, лит. А;
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, дом 111-113-115, лит. Г;
г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 29, корп. 1, лит. А;
г. Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, д. 24, корп. 2, лит. А;
г. Санкт-Петербург, пр-т Маршала Жукова, д. 35, корп. 1, лит. А;
г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 49, лит. А;
г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 27, корп. 4, лит. А;
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 3а, лит. Д;
г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 13, лит. А;
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 30, лит. А;
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 17, лит. А;
Л.О., пос. Мурино, ул. Тихая, д. 14
г. Сочи, Адлерский район, улица Ленина/Ульянова, дом 33/36
г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 31
г. Сочи, ул. Молокова, д. 5
г. Ставрополь, проезд Фестивальный, дом 10а
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 93
г. Ставрополь, улица Ленина, дом 448а
г. Таганрог, улица Транспортная, 48–6
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102;
г. Тверь, ш. Петербургское, д. 37
г. Тула, пр-т Ленина, д. 131В;
г. Тула, ул. Кирова, д. 25б
г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 7
г. Харабали, 8 квартал, 5″б»
г. Энгельс, улица Тельмана, дом 23
4. Условия и пари, участвующие в Акции
4.1. Для участия в Акции участнику необходимо:
a) Пройти процедуру регистрации, согласно Правилам регистрации клубов ООО «ПМБК», в клубах, указанных в пункте 3 Правил
b) Заключить не менее пяти пари, удовлетворяющих условиям пунктов 4.2–4.11.
4.2. В Акции участвуют пари, рассчитанные в период проведения Акции (п.2.1) в клубах БК «Лига Ставок», перечисленных в пункте 3 Правил
4.3. Минимальный размер пари для участия в Акции соответствует минимальному размеру пари в клубах — участниках Акции, перечисленных в пункте 3 Правил.
4.4. Максимальный размер пари для участия в Акции не ограничен.
4.5. Минимальный коэффициент пари – 1,01.
4.6. В Акции участвуют первые пять пари, заключенные участником Акции
4.7. В Акции участвуют только пари видов «доматч» и «лайв».
4.8. В Акции участвуют только пари видов «одинар» и «экспресс».
4.9. К участию в Акции допускаются пари, заключённые с помощью Клубной карты БК «Лига Ставок» или «Оскар Ярд» у кассиров или в терминалах самообслуживания, в клубах, перечисленных в п.3 Правил.
4.10. Пари, заключённые с использованием фрибета(-ов), в Акции не участвуют.
4.11. В Акции не участвуют пари и события, рассчитанные со статусами «возврат» или «отмена».
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд для Акции не ограничен и состоит из фрибетов*
6. Условия получения фрибета
6.1 Участнику акции при заключении не менее пяти пари, указанных в пункте 4 Правил, начисляется кэшбек в виде фрибетов на сумму, эквивалентную 20% от суммы ставок пяти первых последовательно заключённых пари. При этом максимальный размер фрибета не может превышать сумму, эквивалентную 10 000 руб.
6.2 Фрибеты, предусмотренные в рамках настоящих правил, зачисляются на Клубную карту Участника акции в течение десяти дней с даты заключения пятого пари.
6.3 Выплата суммы фрибета денежными средствами не производится.
7. Информирование о порядке проведения Акции
7.1. Информирование всех заинтересованных лиц о порядке и сроках проведения Акции, прекращении, изменении или временном приостановлении проведения Акции производится путем размещения на веб сайте www.ligastavok.ru, или в клубах БК «Лига Ставок», участвующих в акции.
8. Заключительные и переходные положения
8.1. Акция «Кэшбек до 10 000 рублей новым гостям», проводится в рамках маркетинговой активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига ставок», обладателем прав на который является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания».
8.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не требует внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.
8.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции.
8.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
8.5. Не могут принимать участие в Акции сотрудники организатора Акции и (или) аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Акции, а также члены их семей.
8.6. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
8.7. Совершая действия по участию в Акции, Участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами, в том числе подтверждает своё согласие на бесплатное использование предоставленной информации и фотографий организатору Акции с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путём передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в том числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой информации, каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза, а также для отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не возмещается организатором Акции и/или каким-либо третьим лицом.
8.8. В случае обнаружения факта нарушения Участником Акции настоящих Правил, а также Правил приема ставок организатора он исключается из участия в Акции, а заключённые им пари для определения победителя Акции аннулируются.
8.9. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным. Организатор Акции имеет право в любой момент времени отменить Акцию и все результаты по ней, либо досрочно объявить результаты Акции в соответствии с механикой на дату окончания Акции, определенную решением Организатора.
8.10. При технических сбоях в деятельности организатора Акции последний оставляет за собой право пересчитать результат Участника Акции.
8.11. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и организатора Акции.
8.12. Участник Акции соглашается, что налогообложение НДФЛ, полученных по итогам Акции призов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В установленных законом случаях Организатор Акции исполняет функции налогового агента и обеспечивает расчет, удержание и перечисление суммы НДФЛ в бюджет.
8.13. Настоящие Правила размещены на сайте www.ligastavok.ru и могут быть изменены и/или дополнены в любое время проведения Акции или в любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная в соответствии с п.7.1 Правил.
9. Сведения об организаторе Акции
9.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (ООО «ПМБК»). Место нахождения: 125196, город Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, пом. II, ком. 29; ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406. Сайт организатора Акции: www.ligastavok.ru
* Фрибет – предоставляемый компанией бонус, которым Участник Акции может воспользоваться для заключения пари с организатором Акции. В случае если пари закончилось победой Участника Акции, из суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.
Срок действия фрибета – 14 дней с даты его зачисления.
Испытайте удачу с колесом фортуны и получите бесплатную ставку +VIP-статус!Промокод: ONB
Правила и условия участия в акции
«Испытайте удачу»
1. Условия участия в акции
1.1. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.ligastavok.ru или в мобильном приложении с 13 сентября 2021 года (00:01 МСК) по 31 декабря 2022 года (23:59 МСК) и пройти идентификацию.
1.2. Количество участников акции не ограничено.
2. Сроки проведения акции
2.1. Акция проводится с 13 сентября 2021 года (00:01 МСК) по 31 декабря 2022 года (23:59 МСК).
3. Участники акции
3.1. Участниками акции являются клиенты ООО «ПМБК» (далее – «БК «Лига Ставок»), зарегистрировавшиеся на сайте www.ligastavok.ru или в мобильном приложении в период с 13 сентября 2021 года (00:01 МСК) по 31 декабря 2022 года (23:59 МСК).
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд состоит из фрибетов*, подарочных джекпонов и сувенирной продукции. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств организатора акции.
4.2. Фрибет — предоставляемый организатором Акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения одного пари вида «одинар» с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.
4.3. Размер фрибета зачисляемого по акции 1 участнику за весь период проведения акции— от 100 до 10 000 р.
4.4. Призовой фонд по акции не ограничен.
4.5. Один участник акции может получить не более одного фрибета в рамках акции или одной позиции сувенирной продукции.
4.6. Сувенирная продукция состоит из кепок, футболок, джерси, худи и шайб с логотипом организатора акции.
5. Механика акции
5.1. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.ligastavok.ru или в мобильном приложении с 13 сентября 2021 года (00:01 МСК) по 31 декабря 2022 года (23:59 МСК) и пройти идентификацию.
5.2. После прохождения идентификации игроку становится доступна возможность участия в интерактивной игре.
5.3. Интерактивная игра доступна в течении 14 дней с момента регистрации.
5.4. Для участия в интерактивной игре, необходимо нажать кнопку «Испытать удачу» на странице акции.
5.5. В результате участия в интерактивной игре, для участника акции случайным образом определяется сумма фрибета, количество подарочных джекпонов или сувенир.
5.6. Участнику акции может выпасть один из вариантов бонуса: фрибет на сумму 100, 200, 500, 1000, 2000, 5 000, 10 000, подарочные джекпоны в количестве 5, 25, 100 или подарок – сувенирная продукция.
5.7. Срок действия подарочных джекпонов 14 дней.
5.8. Для активации подарочных джекпонов, необходимо заключить пари, которое будет рассчитано в течение 14 дней с момента начисления.
5.9. Активированные подарочные джекпоны принимают участие в ежедневном, еженедельном, ежемесячном и годовом розыгрышах акции «Джекпот. Большой куш» https://www.ligastavok.ru/jackpot
5.10. В случае если игроку выпадает фрибет 10 000, ему также присваивается статус «VIP Club» программы лояльности «Привилегия»**
5.11. Участник акции может использовать фрибет для заключения одного пари вида «одинар».
5.12. Участник акции может заключить пари только на всю сумму фрибета, повторное или частичное использование фрибета запрещено.
5.13. Срок действия фрибета — 14 дней со дня зачисления.
5.14. Для получения выигрыша в результате победы участника по пари заключенному с использованием фрибета участнику необходимо совершить как минимум одну интерактивную ставку* и заключить одно или несколько пари на ее сумму.
5.15. Минимальный размер интерактивной ставки составляет 100 рублей.
5.16. В случае если участнику акции в результате интерактивной игры выпадет «подарок», в течение 3 рабочих дней с участником свяжется сотрудник БК «Лига Ставок» по телефону, указанному при регистрации для уточнения деталей отправки сувенира.
6. Заключительные и переходные положения
6.1. Акция «Испытайте удачу», далее Акция, проводится в рамках маркетинговой активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига Ставок», обладателем прав на который является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания».
6.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не требует внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.
6.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции, далее Правила.
6.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
6.5. Не могут принимать участие в Акции сотрудники организатора Акции и (или) аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Акции, а также члены их семей.
6.6. Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
6.7. Совершая действия по участию в Акции, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами, в том числе подтверждает своё согласие на бесплатное использование предоставленной информации и фотографий организатору Акции с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путём передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в том числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой информации, каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза, а также для отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не возмещается организатором Акции и/или каким-либо третьим лицом.
6.8. В случае обнаружения факта нарушения участником Акции настоящих Правил, а также Правил приема ставок организатора, он исключается из участия в Акции, а заключённые им пари аннулируются.
6.9. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным.
6.10. При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.
6.11. При технических сбоях в деятельности организатора Акции последний оставляет за собой право пересчитать результат участника Акции.
6.12. Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет-), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора Акции.
6.13. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в принятии участия в Акции, зачислении фрибета и электронных денежных средств участнику акции без объяснения причин.
6.14. В случае дублирования акций участник акции получает бонусы по наиболее выгодной для него акции (бонусы не суммируются).
6.15. Настоящие Правила размещены на сайте www.ligastavok.ru и могут быть изменены и/или дополнены в любое время проведения Акции или в любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещённая на сайте.
7. Сведения об организаторе Акции
7.1. Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (ООО«ПМБК»).
Место нахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, помещение II, комната 29.
ОГРН:1087746968759;ИНН:7729607406.
Сайт: www.ligastavok.ru
* Интерактивная ставка – денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а также средств связи, включая средства подвижной связи, центром учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор организатору азартных игр в букмекерской конторе по поручениям участников азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с Правилами приема ставок и выплаты выигрышей.
** Ознакомиться с условиями программы лояльности можно на сайте ligastavok.ru по адресу ligastavok.ru/promo/priviliegiya-cashback
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Первого числа каждого месяца ты будешь получать Самый живой кэшбэк. В отличие от других букмекеров, наш кэшбэк – это живые деньги. Не виртуальные, не фрибеты, не баллы и прочие фантики. Наши деньги можно снять или поставить вновь, тем самым прокачивая свой кэшбэк на текущий месяц.
Внимание! Кэшбэк выплачивается как процент от суммы проигрыша за прошедший месяц.
Данная акция является бонусной. В случае выявления злоупотреблений, допущенных игроком при использовании бонусных программ, БК оставляет за собой право отключить игроку бонусную программу (в том числе и кэшбэк), из суммы бонусов компенсировать комиссии платежных систем, а также бонусы за регистрацию.
При достижении нового уровня по обороту ставок процент кэшбэка увеличивается:
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В TENNISI.bet есть два счета: основной и бонусный. С основного счета ты делаешь ставки, на него начисляются выигрыши, с него ты снимаешь деньги.
С бонусного счета ставки делать нельзя. На него начисляются бонусные рубли, которые переводятся со временем на основной счет в зависимости от того, насколько часто и много ты выигрываешь.
Бонусный счет пополняется тремя способами:
При регистрации. За каждый из первых трёх депозитов ты получишь на бонусный счёт сумму, равную размеру пополнения (не более 15 000 рублей в сумме).
Например: Ты зарегистрировался на сайте или в мобильном приложении и внес первый депозит на основной счет в размере 3000 рублей. Эти деньги тут же «отзеркалятся» на твоем бонусном счете. Чтобы максимально пополнить бонусный счет до 15 000 рублей тебе необходимо сделать следующие два пополнения основного счета на общую сумму 12 000 рублей в любой пропорции.
Наши акции и спецпредложения. На сайте, в мобильном приложении и в социальных сетях мы систематически проводим раздачу бонусов. Следи за нашими предложениями и увеличивай сумму на бонусном счете до бывало-небывалых высот.
Бонусельник. Каждый понедельник ты можешь сделать ставку на сумму, состоящую из одних единиц (11 рублей, 111 рублей, 1 111 рублей, 11 111 рублей, 111 111 рублей, 1 111 111 рублей и так далее до бесконечности). Вне зависимости от исхода пари ты получишь процент с суммы на бонусный счет в соответствии с таблицей процентов, о которой мы расскажем ниже. Вот тебе и повод дочитать до конца.
Все просто! Нужно делать ставки! Каждая выигрышная ставка переводит определенную часть средств с бонусного счета на игровой по следующей системе:
Если ставится и выигрывает одинар, ты получишь с бонусного счета 1% от суммы чистого выигрыша.
Если же выигрывает экспресс, то сумма бонуса зависит от количества событий в экспрессе:
2х = 5 %
3х = 7 %
4х = 9 %
5х = 11%
6х = 13 %
7х = 15 %
8х = 17 %
9х = 19 %
10х = 21 %
11х = 23 %
12х = 25 %
13х = 27 %
14х = 29 %
15х = 31 %
16х = 33 %
17х = 35 %
18х = 37 %
19х = 39 %
20х = 41 %
21х = 43 %
22х = 45 %
23х = 47 %
24х = 49 %
25х = 50 %
Например:
Ты сделал ставку одинар 10 000 рублей с коэффициентом «2». Ставка выигрывает. Чистый выигрыш — 10 000 рублей. Ты получишь дополнительно к сумме чистого выигрыша еще 100 рублей, которые составляют 1% от суммы чистого выигрыша.
С экспрессами дела обстоят намного интереснее!
Ты сделал ставку экспресс из 5 событий на сумму 10 000 рублей с коэффициентом «5» и выиграл. Чистый выигрыш составил 40 000 рублей. Смотрим таблицу с процентами! На основной счет с бонусного дополнительно прилетит 4 400 рублей. Ты увеличил свой чистый выигрыш, и он составил 44 400 рублей.
Суммы с бонусного счета на основной зачисляются после полного расчета ставки.
50% от чистого выигрыша — максимально возможный процент, на который может увеличиться сумма твоего выигрыша за счет бонусного счета. И помни, бонус у нас бесконечный. Он никогда не заканчивается и постоянно пополняется. Все зависит только от тебя!
Мы уже писали выше о том, что каждый понедельник (по московскому времени) твой бонусный счет может постоянно пополняться. Для этого нужно сделать ставку на сумму, состоящую только из единиц. Тогда определенный процент от суммы ставки вне зависимости от исхода пари упадет к тебе на бонусный счет. Какой же это процент? Смотри в таблицу процентов выше, ничего не меняется:
1х = 1%
2х = 5 %
3х = 7 %
4х = 9 %
5х = 11%
6х = 13 %
7х = 15 %
8х = 17 %
9х = 19 %
10х = 21 %
11х = 23 %
12х = 25 %
13х = 27 %
14х = 29 %
15х = 31 %
16х = 33 %
17х = 35 %
18х = 37 %
19х = 39 %
20х = 41 %
21х = 43 %
22х = 45 %
23х = 47 %
24х = 49 %
25х = 50 %
Например: В бонусельник (понедельник) ты делаешь ставку экспресс из 6 событий на сумму в 111 111 рублей. 6 событий — это 13% в соответствии с таблицей процентов.
Соответственно, твой бонусный счет пополнится на 14 444 бонусных рубля. Количество ставок из единиц в этот день не ограниченно.
Суммы на бонусный счет зачисляются после полного расчета ставки.
Внимание! При «единичных» ставках в Бонусельник ты пополняешь только бонусный счет. Твои выигрыши при данных ставках не увеличиваются.
При этом твой опыт все равно вырастет, что сделает твой кэшбэк больше по итогам месяца.
Допустим, что у тебя на бонусном счёте 4 000 рублей, а на основном — 15 000. Подбери ставку так, чтобы снять все деньги с бонусного счёта за один раз. В нашем случае может быть так. Ты сделал ставку экспресс из 12 событий с коэффициентом 5 на сумму 4 000 рублей. Выиграл! Чистый выигрыш составил 16 000 рублей. Смотрим в таблицу с процентами. С суммы чистого выигрыша тебе должно прилететь на основной счет 25%. А это — 4 000 рублей. Теперь на основном счете у тебя 35 000 рублей. Забирай все!
можно забрать «разом» или постепенно
начинает поступать на основной счет с первой выигрышной ставки (не нужно ждать, когда накопится нужный для отыгрыша оборот)
его можно пополнять
увеличивает размер выигрышей
не «сгорает». Даже когда на нем снова грустные нули, ты можешь пополнить его в Бонусельник или с помощью наших регулярных акций.
Данная акция является бонусной. В случае выявления злоупотреблений, допущенных игроком при использовании бонусных программ, БК оставляет за собой право отключить игроку бонусную программу (Самый живой кэшбэк, Бесконечный бонус), а также БК вправе компенсировать ущерб от злоупотреблений из бонусов программ лояльности.
Получай 100% от суммы первого пополнения бонусом!Промокод: ONB
1.1. Акция проводится с 17.12.2021 до 19.08.2030.
1.2. Сроки проведения Акции устанавливаются организатором и могут быть изменены в любое время без указания причин и дополнительных уведомлений.
2.1. Необходимо зарегистрироваться на сайте БК Зенит в период проведения настоящей Акции.
2.2. Сумма фрибета составляет 100% от суммы первого пополнения. Максимальная сумма фрибета – 15000 руб..
2.3. Фрибет начисляется после первого пополнения игрового счета, при условии пополнения игрового счета в течение 3 дней с момента регистрации на сумму более 100 руб..
2.4. Фрибет становится доступен для использования после выполнения следующих условий:
2.4.1. Участником акции должны быть сделаны одна или несколько ставок.
2.4.2. Ставки, указанные в п.2.4.1, должны удовлетворять всем условиям:
— являться ставками на спорт;
— вид ставки: экспресс
— минимальное число исходов в экспрессе: от 3
— коэффициенты каждого исхода в экспрессе должны удовлетворять условиям:
— минимальный коэффициент: от 1,40
2.4.3. Общая сумма ставок, указанных в п. 2.4.1, должна составлять сумму первого пополнения, указанного в п.2.3, умноженного на 5,00.
2.4.4. Ставки, указанные в п. 2.4.1, должны быть рассчитаны в течение 30 дней с момента первого пополнения, указанного в п.2.3.
2.4.5. Ставки, сделанные с использованием ранее полученного фрибета, в Акции не участвуют.
2.4.6. Ставки, рассчитанные возвратом, не учитываются в ролловере.
2.5. Проверка первого пополнения игрового счета и ставок, указанных в п. 2.4.1, на соответствие условиям Акции осуществляется в течение одного часа.
3.1. Фрибет может быть использован после проверки соответствия условиям, указанным в п. 2 настоящих Правил, в течение 14 дней.
3.2. Совершить бесплатную ставку можно только на всю сумму фрибета.
4.1. В случае выигрыша участнику Акции выплачивается сумма выигрыша, без учета суммы фрибета.
4.2. Условия Акции могут быть дополнены в любое время без указания причин и дополнительных уведомлений.
4.3. В спорных ситуациях, возникающих при проведении Акции, окончательное решение принимает БК Зенит.
4.4. Использование фрибета подтверждает полное согласие участника Акции с настоящими Правилами.
4.5. БК Зенит вправе отказать участнику Акции в начислении бесплатной ставки, а также отстранить участника от участия в любых Акциях компании, признать недействительными любые действия участника, в отношении которого у БК Зенит возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Акции или злоупотребляет ими, подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для БК Зенит, иных участников, так и для третьих лиц;
б) в случае выявления факта предоставления участником сведений, не соответствующих действительности;
в) участник нарушает Правила Акции;
г) аккаунт участника Акции заблокирован.
4.6. В случае обнаружения любого из нарушений правил Акции БК Зенит вправе запретить участнику получение бонуса на игровой счет, бесплатных ставок, аннулировать выигрыши, полученные с использованием бесплатных ставок и заблокировать аккаунт участника Акции.