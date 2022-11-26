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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «VIP CASHBACK»

(публичная оферта)

Редакция с изменениями от 04.08.2022

Определения

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящих Правил Программы лояльности (далее – «Правила») и его готовность стать Участником. В целях настоящей Программы лояльности Акцептом признаются действия Клиента, соответствующего условиям участия в Программе лояльности, по регистрации своего участия в Программе лояльности путем ознакомления с Правилами и нажатия (клика) кнопки «Принять участие»/«Участвовать» в специальном разделе Программы лояльности в Учетной записи Клиента на Сайте/в Мобильном приложении или моноблоке самообслуживания в ППС. Для участия в Программе лояльности одновременно на Сайте и в ППС достаточно совершения Акцепта одним из способов (с учетом сроков действия Программы лояльности и совершения Акцепта).

«Бонусы» – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности, в том числе Фрибеты и Cashback (Кешбэк). Бонусы начисляются или списываются только при идентификации Клиента согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».

«Фрибеты» – условные бонусные единицы, предоставляемые Участнику в рамках Программы лояльности. Фрибеты не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут расцениваться в качестве таковых. Фрибеты имеют различный условный номинал и могут быть использованы Участником для заключения Пари согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». В случае выигрыша Участника в таком Пари расчет выигрыша осуществляется исходя из суммы условного номинала Фрибета согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» за вычетом суммы условного номинала использованного Фрибета. Один Фрибет можно использовать для заключения одного Пари. В целях Правил Фрибет является одним из видов Бонусов Программы лояльности.

«Cashback» или «Кешбэк» – вознаграждение, предоставляемое Участнику в рамках Программы лояльности, исчисляемое в условных единицах. Кешбэк может быть использован Участником при заключении Пари с Организатором, а также получении выигрыша в общем порядке, установленном Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР». В целях Правил Кешбэк является одним из видов Бонусов Программы лояльности.

«Договор об участии в Программе лояльности» – договор публичной оферты об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого изложены в Правилах.

«Злоупотребление правами» – любые недобросовестные действия Участника Программы лояльности, в том числе направленные на накопление максимального количества Бонусов на счете Участника без фактического участия в азартных играх или использование/попытки использования Бонусов способами, противоречащими Правилам.

«Ставка» – денежные средства, передаваемые Клиентом (участником азартной игры) Организатору (за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с Правилами Программы лояльности Интерактивной ставкой) и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».

«Интерактивная ставка» – денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор Организатору по поручениям Клиентов (участников азартной игры данного вида) и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».

«Клиент» – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное в Букмекерской конторе FONBET в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».

«Мобильное приложение FONBET» или «Мобильное приложение» – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах и предоставляющее возможность совершения Интерактивных ставок и участия в Пари в Букмекерской конторе FONBET.

Если иное прямо не указано в Правилах, действия, совершенные в рамках Программы лояльности в Мобильном приложении FONBET, приравниваются в целях Правил к действиям, совершенным на Сайте.

«Организатор Программы лояльности» или «Организатор» – организатор азартных игр в букмекерской конторе: Общество с ограниченной ответственностью «ФОНКОР», ОГРН 1147746836203, адрес: 142200, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, площадь Ленина, дом 4, этаж 2, помещение 18, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах от 10 октября 2014 года № Л027-00108-77/00395494 (далее также – «Букмекерская контора FONBET»).

«Пари» – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого Клиентом с Организатором в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР», зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

«Правила организации деятельности ООО „ФОНКОР“» – Правила организации деятельности ООО «ФОНКОР» (правила азартных игр, приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей), размещенные на Сайте и в ППС.

«Программа лояльности „VIP Cashback“» (далее также – «Программа лояльности») – это программа начисления Бонусов и предоставления возможности их использования для заключения Пари с Организатором (Букмекерской конторой FONBET). Участие в Программе лояльности доступно только Клиентам Букмекерской конторы FONBET.

«Процедура аннулирования бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами, без возможности заключения Участником Пари.

«Процедура начисления бонусов» – процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности по основаниям, предусмотренным Правилами Программы лояльности.

«Процедура списания бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в Учетной записи Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности на основании их использования Участником для заключения Пари в соответствии с Правилами.

«Пункты приема ставок» или «ППС» – пункты приема ставок Букмекерской конторы FONBET, принимающие участие в Программе лояльности, то есть предоставляющие возможность совершения Акцепта, а также осуществления Ставок и заключения Пари в целях начисления/списания Бонусов в рамках Программы лояльности.

«Расчетный период» – календарный месяц (с первого по последнее число каждого месяца).

«Сайт» – официальный сайт Организатора Программы лояльности, расположенный в сети Интернет по адресу www.fon.bet.

«Система учета бонусов Программы лояльности» – совокупность учетных и информационных данных о количестве начисленных/списанных Бонусов Участников Программы лояльности.

«Статус» – категория участия в Программе лояльности, основанная на Общей сумме Пари или Сумме проигрыша, в зависимости от того, что наступит раньше, и определяющая условия участия и получения Бонусов Участником в рамках в Программы лояльности в соответствии с пунктом 2.4 Правил.

«Сумма проигрыша» – общая сумма денежных средств, проигранных Участником путем заключения Пари на Сайте/в Мобильном приложении и в ППС, определенная по формуле: Сумма проигрыша = Общая сумма Пари – Сумма выигрыша.

«Общая сумма Пари» – общая сумма всех заключенных Участником на Сайте/в Мобильном приложении и в ППС в течение Расчетного периода Пари, расчет которых был осуществлен Организатором согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» в этом же Расчетном периоде.

При расчете Общей суммы Пари не учитываются следующие Пари:

заключенные с использованием Фрибетов;

Пари, Ставки/Интерактивные ставки, по которым были возвращены;

аннулированные или отмененные Пари;

Пари, рассчитанные с коэффициентом выигрыша 1.00 по любым иным основаниям в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР»;

Пари, заключенные в разделе «Ставки 24/7» Сайта/Мобильного приложения или моноблоков самообслуживания в ППС.

«Сумма выигрыша» – общая сумма всех выигрышей Участника, начисленных Организатором по Пари, заключенным Участником на Сайте/в Мобильном приложении и в ППС в течение Расчетного периода, расчет которых был осуществлен Организатором согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» в этом же Расчетном периоде.

«Участник Программы лояльности» или «Участник» – физическое лицо, соответствующее требованиям Правил, имеющее намерение совершать Интерактивные ставки в Букмекерской конторе FONBET и заключать Пари с Организатором, которое выразило свое намерение участвовать в Программе лояльности в соответствии с Правилами путем совершения Акцепта. Становясь Участником Программы лояльности, Клиент выражает безусловное согласие со всеми положениями и требованиями Правил Программы лояльности, а также дает согласие на получение рекламных, маркетинговых и других информационных материалов, в том числе по предоставленному Участником Организатору номеру мобильного телефона и/или адресу электронной почты, и согласие на обработку Персональных данных в целях, способами и на условиях, установленных в Правилах.

«Учетная запись» – совокупность данных и информации об Участнике в Системе учета бонусов Программы лояльности о количестве начисленных Участнику Бонусов и возможности их использования для заключения Пари. Такая учетная запись Участника в Системе учета бонусов Программы лояльности приравнивается к виртуальной бонусной карте Программы лояльности, доступ к которой Участник получает посредством раздела «Личный кабинет» на Сайте или в Мобильном приложении (далее – «Личный кабинет») и на моноблоках самообслуживания в ППС путем прохождения процедуры авторизации с использованием уникального логина и пароля. Получая доступ к Учетной записи, Участник может получить информацию о количестве начисленных Участнику за совершение в рамках Программы лояльности Интерактивных ставок и доступных к использованию для заключения Пари Бонусов. При этом в отношении одного и того же Участника на Сайте и в ППС ведутся раздельные Учетные записи в рамках Системы учета Бонусов Программы лояльности с раздельным учетом начисления и списания Бонусов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила отражают условия участия в Программе лояльности и порядок начисления и списания Бонусов в рамках Программы лояльности, размещены на Сайте, в Мобильном приложении и в ППС, являются публичным предложением Организатора о заключении Договора об участии в Программе лояльности и действуют для любого лица, соответствующего требованиям участия в Программе лояльности и присоединившегося к ним путем совершения Акцепта, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Программа лояльности направлена на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в использовании услуг Организатора, по основаниям и в соответствии с условиями, установленными в Правилах Программы лояльности.

1.3. В соответствии с Программой лояльности Организатор предлагает всем заинтересованным лицам, соответствующим условиям Программы лояльности, заключить с Организатором Договор об участии в Программе лояльности, все существенные условия которого, в том числе предмет, порядок и условия начисления и использования Бонусов, определены в Правилах.

1.4. Предметом Договора об участии в Программе лояльности является участие Клиента в Программе лояльности путем выполнения им действий, необходимых для начисления Бонусов и установленных Правилами, а Организатор осуществляет начисление Бонусов Участнику, имеющему право на их получение согласно условиям Правил, и предоставляет Участнику возможность использования начисленных Бонусов способами и в порядке, установленными Правилами.

1.5. Лицу, имеющему намерение принять участие в Программе лояльности, необходимо совершить Акцепт в установленный в Правилах срок.

1.6. Срок действия настоящей Программы лояльности и совершения Акцепта:

1.6.1. Для совершения Акцепта и участия с использованием Сайта – с 01.09.2021 по 31.12.2023.

1.6.2. Для совершения Акцепта и участия с использованием моноблоков самообслуживания в ППС – с 04.08.2022 по 31.12.2023.

1.7. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе лояльности (Акцепт), Клиент таким образом подтверждает, что он ознакомился с Правилами, принимает условия участия в Программе лояльности в полном объеме, согласен с ними и обязуется их соблюдать в течение всего срока участия в Программе лояльности.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ

2.1. Участниками Программы лояльности не могут быть лица, не достигшие возраста 18 лет, и/или лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором.

2.2. К участию в Программе лояльности (совершению Акцепта) допускаются Клиенты Организатора, Общая сумма Пари или Сумма проигрыша которых в Расчетном периоде достигла суммы, необходимой для получения Статуса Silver согласно пункту 2.4 Правил.

2.3. При совершении Клиентом, соответствующим требованиям пунктов 2.1 и 2.2 Правил, Акцепта в установленный для Акцепта срок согласно Правилам Программы лояльности Клиент становится Участником Программы лояльности.

2.4. В рамках участия в Программе лояльности Участник в зависимости от его Статуса имеет возможность получать Бонусы по итогам каждого из Расчетных периодов в течение срока участия в Программе лояльности согласно следующим условиям:

Статус по результатам предыдущего месяца Silver Pro Общая сумма Пари, руб. 5 000 000–7 999 999 Сумма проигрыша, руб. 500 000–799 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Фрибеты 7,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Нет Бонусов Комментарии Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень

Статус по результатам предыдущего месяца Silver Premier Общая сумма Пари, руб. 8 000 000–11 999 999 Сумма проигрыша, руб. 800 000–1 199 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Фрибеты 8,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Silver Pro Комментарии Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень

Статус по результатам предыдущего месяца Silver Elite Общая сумма Пари, руб. 12 000 000–17 999 999 Сумма проигрыша, руб. 1 200 000–1 799 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Фрибеты 9,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Silver Premier Комментарии Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень

Статус по результатам предыдущего месяца Gold Pro Общая сумма Пари, руб. 18 000 000–24 999 999 Сумма проигрыша, руб. 1 800 000–2 499 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Кешбэк 10,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Silver Elite Комментарии Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень

Статус по результатам предыдущего месяца Gold Premier Общая сумма Пари, руб. 25 000 000–49 999 999 Сумма проигрыша, руб. 2 500 000–4 999 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Кешбэк 11,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Gold Pro Комментарии Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень

Статус по результатам предыдущего месяца Gold Elite Общая сумма Пари, руб. 50 000 000–74 999 999 Сумма проигрыша, руб. 5 000 000–9 999 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Кешбэк 12,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Gold Premier Комментарии Если клиент не подтверждает статус, он опускается на 1 ступень

Статус по результатам предыдущего месяца Platinum Pro Общая сумма Пари, руб. 75 000 000–99 999 999 Сумма проигрыша, руб. 10 000 000–14 999 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Кешбэк 13,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Не выполнены условия 1 месяц – клиент сохранит Platinum Pro

Не выполнены условия 2 месяца – клиент сохранит Platinum Pro

Не выполнены условия 3 месяца – клиент спустится на Gold Elite Комментарии Если клиент не подтверждает статус, действует сохранение уровня на 3 месяца

Статус по результатам предыдущего месяца Platinum Premier Общая сумма Пари, руб. 100 000 000–129 999 999 Сумма проигрыша, руб. 15 000 000–24 999 999 Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Кешбэк 14,5% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Не выполнены условия 1 месяц – клиент сохранит Platinum Premier

Не выполнены условия 2 месяца – клиент сохранит Platinum Premier

Не выполнены условия 3 месяца – клиент спустится на Platinum Pro Комментарии Если клиент не подтверждает статус, действует сохранение уровня на 3 месяца

Статус по результатам предыдущего месяца Platinum Elite Общая сумма Пари, руб. 130 000 000 и более Сумма проигрыша, руб. 25 000 000 и более Размер и вид Бонуса, % от Cуммы проигрыша Кешбэк 15% от Суммы проигрыша Статус при невыполнении условий Не выполнены условия 1 месяц – клиент сохранит Platinum Elite

Не выполнены условия 2 месяца – клиент сохранит Platinum Elite

Не выполнены условия 3 месяца – клиент спустится на Platinum Premier Комментарии Если клиент не подтверждает статус, действует сохранение уровня на 3 месяца

Бонусы (Фрибеты и Кешбэк) в рамках Программы лояльности рассчитываются и предоставляются только на Сумму проигрыша. Суммы выигрыша клиента не учитываются при расчете и предоставлении Бонусов в рамках Программы лояльности.

2.5. Расчет Общей суммы Пари и Суммы проигрыша осуществляется по состоянию на 23 ч. 59 мин. по московскому времени последнего дня соответствующего Расчетного периода.

При расчете Общей суммы Пари и Суммы проигрыша учитываются Пари, рассчитанные в течение Расчетного периода до указанного времени расчета.

2.6. Для участия в Программе лояльности и получения Бонусов на условиях Статусов Silver Pro, Silver Premier,Silver Elite, Gold Pro, Gold Premier или Gold Elite Участникам необходимо достигать Общей суммы Пари или Суммы проигрыша, определенной для соответствующего Статуса согласно пункту 2.4 Правил, в каждом Расчетном периоде.

Для участия в Программе лояльности и получения Бонусов на условиях Статусов Platinum Pro, Platinum Premier и Platinum Elite Участникам необходимо достигать необходимой для соответствующего Статуса согласно пункту 2.4 Правил Общей суммы Пари или Суммы проигрыша не менее одного Расчетного периода из каждых трех (то есть в одном из каждых трех последовательных календарных месяцев).

В случае невыполнения указанных выше условий в каком-либо из Расчетных периодов Статус Участника в таком Расчетном периоде считается сниженным на одну категорию, а расчет Бонусов Участника за такой период осуществляется в соответствии с таким сниженным Статусом.

2.7. Расчет количества Бонусов, право на которые имеет Участник по итогам соответствующего Расчетного периода, осуществляется с 12 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. первого дня месяца, следующего за Расчетным периодом.

2.8. В Программе лояльности может участвовать только один Участник на одну семью, одну локальную сеть, один IP-адрес, один компьютер или мобильное устройство. Все Бонусы, начисленные за совершение действий с нарушением указанных в настоящем пункте условий (в том числе совершение Интерактивных ставок и заключение Пари с одного и того же IP-адреса, компьютера или мобильного устройства разными Участниками), аннулируются во всех Учетных записях, с использованием которых осуществляется участие в Программе лояльности с нарушением указанных условий.

2.9. Решение об учете в Общей сумме Пари или Сумме проигрыша в рамках Программы лояльности спорных Пари, в том числе указанных в пункте 2.5 Правил, принимается исключительно Организатором на его усмотрение и не подлежит оспариванию со стороны Участников.

В случае если сумма Пари была засчитана в рамках Общей суммы Пари или Суммы проигрыша, но впоследствии Организатором было принято решение не засчитывать сумму такого Пари в рамках Программы лояльности, то Организатор вычитает сумму такого Пари из Общей суммы Пари или Суммы проигрыша соответственно с пересчетом количества Бонусов, право на которые имеет Участник по итогам соответствующего Расчетного периода.

2.10. Организатор вправе в любое время ограничивать или устанавливать запрет на учет конкретных типов Пари или событий в рамках Программы лояльности, информация об этом предоставляется сотрудниками Организатора и/или публикуется на Сайте.

2.11. Общее количество Бонусов, право на получение которых имеет Участник по итогам соответствующего Расчетного периода, начисляется Участнику раздельно в Учетных записях на Сайте и в ППС в зависимости от способа заключения Пари, учтенных при расчете Бонусов в таком Расчетном периоде. В случае если Участник в рамках одного Расчетного периода заключал Пари, учтенные при расчете Бонусов, и на Сайте и в ППС, то общий условный номинал Бонусов, право на получение которых имеет Участник по итогам Расчетного периода, подлежит начислению Участнику в Учетных записях на Сайте и в ППС пропорционально суммам Пари, заключенных с использованием Сайта и в ППС, соответственно.

2.12. Если Пари, учтенные при расчете Бонусов Участника в рамках Расчетного периода, заключены только на Сайте или только в ППС, то для начисления Бонусов в Расчетном периоде общий условный номинал Бонусов по итогам расчета должен составлять не менее 30 (тридцати) рублей.

Если Пари, учтенные при расчете Бонусов Участника в рамках Расчетного периода, заключены частично на Сайте и частично в ППС, то для начисления Бонусов в Расчетном периоде условный номинал Бонусов по итогам расчета должен составлять не менее 30 (тридцати) рублей в отношении каждой из Учетных записей (и на Сайте, и в ППС).

Если по итогам расчета Бонусов Участника в Расчетном периоде условный номинал рассчитанных Бонусов не достиг указанных выше сумм, то начисление Бонусов Участнику в таком Расчетном периоде в соответствующей Учетной записи не осуществляется.

2.13. Начисление Бонусов в рамках Программы лояльности осуществляется Организатором не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения расчета Организатором всех Бонусов по итогам соответствующего Расчетного периода.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ

3.1. Использование Бонусов – это процесс уменьшения количества Бонусов путем их списания в момент заключения Участником Пари с Организатором на сумму условного номинала такого Бонуса любого вида или в момент получения Участником выигрыша на сумму Кешбэка согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».

3.2. Фрибет, полученный в рамках Программы лояльности, может быть использован Участником для заключения Пари с Организатором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начисления такого Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется. Иной срок использования Бонусов может быть установлен в Приложениях к Программе лояльности или правилах отдельных Мероприятий для Бонусов, начисляемых в рамках таких Приложений/правил Мероприятий.

3.3. Фрибеты, начисленные в рамках Программы лояльности, могут быть использованы Участником для заключения Пари любого типа и вида, за исключением Пари на лотереи, согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».

3.4. Кешбэк, начисленный в рамках Программы лояльности, может быть использован Участником для заключения Пари с Организатором или путем оформления запроса на выплату выигрыша на соответствующую сумму начисленного в рамках Программы лояльности Кешбэка в Учетной записи Участника в полном соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР».

3.5. Бонусы, начисленные в Учетной записи на Сайте/в Мобильном приложении, могут быть использованы для заключения Пари или оформления запроса на выплату выигрыша только на Сайте и в Мобильном приложении. Бонусы, начисленные в Учетной записи в ППС, могут быть использованы для заключения Пари или оформления запроса на выплату выигрыша только в ППС.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Организатор вправе:

4.1.1. Вносить изменения и дополнения в Правила Программы лояльности в любое время в период ее действия без указания причин и дополнительных уведомлений, разместив электронную версию новой редакции Правил на Сайте и в ППС.

4.1.2. На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника любым доступным способом, отказать Участнику в участии в Программе лояльности или отстранить Участника от участия в Программе лояльности и аннулировать все ранее начисленные такому Участнику Бонусы, признать недействительными любые действия Участника в рамках Программы лояльности, а также запретить дальнейшее участие в Программе лояльности Участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Программе лояльности, нарушает условия участия в Программе лояльности, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:

а) совершение действий, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Организатора, иных Участников, так и для третьих лиц;

б) предоставление Участником недостоверных сведений;

в) регистрация нескольких Учетных записей одним и тем же Участником, в том числе нарушение Участником требований, указанных в пункте 2.8 Правил;

г) нарушение Участником Правил организации деятельности ООО «ФОНКОР»;

д) нарушение Участником Правил Программы лояльности.

Организатор в случае возникновения у него подозрений в том, что Участник недобросовестно осуществляет права на участие в Программе лояльности, вправе в любое время потребовать прохождения Участником процедуры подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи любым способом, в том числе посредством видеоконференции.

В случае нарушения Участником Правил Программы лояльности Организатор вправе на свое усмотрение принять решение не отстранять такого Участника от участия в Программе лояльности и не лишать его возможности получения Бонусов, если посчитает, что такое нарушение не является серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не повлекло за собой неблагоприятных последствий.

4.1.3. Приостановить начисление и/или списание Бонусов на период рассмотрения ситуации на предмет наличия в действиях Участника признаков злоупотребления правами, недобросовестных действий и/или нарушения Правил и/или злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Участникам в рамках Программы лояльности.

4.1.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Программы лояльности или участию в ней и независящих от Организатора (неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Организатора или иных обстоятельств), результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения или участия в Программе лояльности, приостановить или совсем прекратить проведение Программы лояльности, разместив соответствующее уведомление на Сайте и в ППС.

4.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Публиковать информацию об Участниках, получивших Бонусы Программы лояльности, в сети Интернет, в том числе на Сайте.

4.2. Организатор обязан корректно начислять Бонусы Участникам в соответствии с условиями Программы лояльности.

4.3. Участники вправе:

4.3.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Программы лояльности, в том числе из Правил.

4.3.2. Требовать начисления Бонусов, указанных в Правилах, в случае если Участник имеет право на их получение в соответствии с условиями Программы лояльности, указанными в Правилах.

4.3.3. Отказаться от участия в Программе лояльности, письменно уведомив Организатора, не позднее окончания установленного Правилами общего срока проведения Программы лояльности.

4.4. Участники обязаны:

4.4.1. Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Программе лояльности и необходимые для получения и использования Бонусов.

4.4.2. Самостоятельно отслеживать изменения и дополнения Правил Программы лояльности на Сайте и в ППС.

4.4.3. В целях их идентификации и участия в Программе лояльности предоставлять Организатору свои персональные данные в объеме, необходимом для участия в Программе лояльности.

4.4.4. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил) подтвердить возраст Участника и достоверность сведений, указанных при регистрации на Сайте, предоставив запрошенные документы, и по запросу Организатора пройти иную процедуру подтверждения личности Участника/владельца Учетной записи, в том числе посредством видеоконференции. В случае непредставления Участником документов Организатору в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса или в случае иных нарушений Правил Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе в Учетную запись и в дальнейшем участии каким-либо образом в Программе лояльности данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанные таким Участником при регистрации на Сайте электронный почтовый адрес, и/или фамилию, имя и отчество, и/или номер мобильного телефона.

4.5. Организатор не несет ответственности за:

технические сбои, связанные с авторизацией Участников, в том числе за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником;

невозможность связаться с Участником по причине предоставления Участником неточных или недостоверных данных, за невозможность в связи с этим начисления Бонусов по причинам, не зависящим от Организатора;

качество работы и действия третьих лиц, участие которых необходимо для начисления Бонусов;

какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Программе лояльности, неоправдавшиеся ожидания Участников в отношении проведения Программы лояльности, Бонусов, прямо не указанные в Правилах Программы лояльности.

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Принимая участие в Программе лояльности, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные ими в целях участия в Программе лояльности информация и сведения (в том числе их персональные данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными Организатором лицами с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных в пункте 5.2 Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – «Закон»).

5.2. Предоставленные Участником в целях участия в Программе лояльности персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.

5.3. Трансграничная передача персональных данных, предоставленных Участниками в целях участия в Программе лояльности, Организатором не осуществляется.

5.4. Факт совершения Акцепта и участия в Программе лояльности является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение Организатором и иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях, указанных в Правилах, и в порядке, предусмотренном Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников, в указанных в Правилах целях.

Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно открытая публикация в сети Интернет, а также в иных источниках сведений об Участнике и полученных им Бонусах, указанных в Правилах.

5.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Программы лояльности;

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Программе лояльности и делает невозможным получение им Бонусов, а также использование полученных ранее Бонусов.

5.8. Предоставление Участником Организатору неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) данных, равно как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по начислению Бонусов такому Участнику в рамках Программы лояльности.

Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

5.9. Совершая Акцепт и участвуя в Программе лояльности, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Программа лояльности является программой, направленной на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора, и предусматривает начисление Бонусов, характеризующих активность Клиента в приобретении услуг Организатора, по основаниям, установленным в Правилах Программы лояльности и Приложениях к ним, с использованием виртуальных бонусных карт (Учетных записей Участников в Системе учета бонусов Организатора), а также предоставление, в зависимости от количества и условного номинала начисленных Бонусов, вознаграждения в натуральной форме в виде возможности заключения Пари с Организатором с использованием таких Бонусов. Бонусы не подлежат налогообложению по НДФЛ на основании пункта 68 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае оформления Участником запроса на выплату выигрыша на сумму начисленного Кешбэка согласно пункту 3.4 Правил, выплата выигрыша Организатором осуществляется в общем порядке в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» с удержанием НДФЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках исполнения Организатором обязанностей налогового агента.

6.2. Программа лояльности проводится только в указанные Правилами сроки.

6.3. Вопросы, касающиеся условий и порядка осуществления Интерактивных ставок, заключения Пари, расчета и выплаты выигрышей, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Программа лояльности не преследует цели получения прибыли либо иного дохода Организатором и проводится в соответствии с Правилами, Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Все спорные ситуации, допускающие неоднозначное толкование Правил, и/или вопросы, не урегулированные Правилами, касающиеся прав участия в Программе лояльности, и все вопросы, связанные с получением Бонусов, разрешаются уполномоченными лицами Организатора. Такое решение является окончательным, обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.

6.6. Если Участник выявляет несоответствие какой-либо информации в Учетной записи, то ему необходимо сообщить об этом в контактный центр Организатора по телефону 8 (800) 100-72-34.